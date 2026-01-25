Asztalitenisz: Lei Balázs párosban arany-, egyesben bronzérmes Dohában
Lei Balázs párosban nyert, egyesben bronzérmes lett az ifjúsági asztaliteniszők katari nemzetközi bajnokságának U19-es mezőnyében.
Az ifjúsági asztaliteniszezők a katari fővárosban, Dohában rendezett WTT Youth Contender elnevezésű versenysorozatának U19-es mezőnyében
egy-egy arany és bronzérmet érdemelt ki Lei Balázs.
A magyar fiatal és a szlovákiai Árpás Sámuel párosa a döntőbe jutott, melyben 3:0-ra legyőzte a Faraji, Lee (iráni, dél-koreai) kettőst, így megnyerte a tornát. Lei egyesben is négy közé került, és miután döntő szettben kikapott az iráni Farajitól, harmadikként zárt.
WTT Youth Star Contender, Doha
U19-es fiú páros főtábla – döntő
Lei/Árpás (szlovák) – Faraji/Lee (iráni/koreai) 3:0 (9, 7, 6)
U19-es fiú egyes főtábla – R16
Lei – Li (hongkongi) 3:0 (4, 8, 8)
U19-es fiú egyes főtábla – negyeddöntő
Lei – Lin (tajvani) 3:1 (7, -7, 9, 7)
U19-es fiú egyes főtábla – elődöntő
Lei – Faraji (iráni) 2:3 (7, 10, -9, -6, -5)
(Kiemelt képünkön: Lei Balázs Forrás: WTT)
