Nemzeti Sportrádió

Ünnepelt az NVESZ: a nem olimpiai sportágak kiválóságait köszöntötték

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2026.01.30. 22:58
null
Fábián László (balra), Kiss Norbert (középen) és Mészáros János (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Kiss Norbert Nemzetközi Világjátékok Szövetsége NVESZ José Perurena Schmidt Ádám Nemzeti Versenysportszövetség
A 2025-ös év legjobbjait díjazta a Nemzeti Versenysportszövetség (NVESZ) péntek délután. A Budapest Marriott Hotelben megrendezett ünnepségen 69 sportoló teljesítményét méltatták és ismerték el.

A hagyományoknak megfelelően az egyes sportágak szövetségei jelölik az év sportolóit, akiket az NVESZ Gálán díjaznak. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte: a tavalyi világjátékokon elért 24 érem és a nemzetek közötti hetedik hely egyértelműen bizonyítja, hogy Magyarországon nemcsak az olimpiai sportágak sikeresek. „A kormány ezért az utóbbi hat évben közel hatszorosára, kétmilliárd forintra emelte a Nemzeti Versenysportszövetség alá tartozó sportágak támogatását, ez évtől pedig a nevelőedzői programot kiterjesztjük az olimpián kívüli sportágakra is” – mondta az államtitkár.

José Perurena, a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (IWGA) elnöke kiemelte, Magyarország a csengtui világjátékokon kiválóan szerepelt, ami bizonyítja, hogy a magyaroknak fontos a sport. Mészáros János, az NVESZ elnöke hangsúlyozta: a szervezet jogelődje immár 25 éve dolgozik együtt a hazai sport irányítóival, míg a Nemzeti Versenysportszövetség tízéves jubileumát ünnepli. 

Díjazott volt többek között Busa Andrea és Bálint Martin (kick-boxosok), Kaszás Elza és Berta Mike (szumósok), Kiss Norbert (kamionversenyző), Bogdán Szófia és Gyuris Botond (fitneszversenyzők), Enahoro Asein (erőemelő), valamint Lakatos Sándor (grapplinges), míg cheer sportágban az ELTE Coed Team vehette át az év legjobbjának járó elismerést.

Az NVESZ Gálán átadták a Leyrer Richárd sportvezetői díjat is, ezt Fábián Lajos, a Magyar Dinamikus Lövészsportszövetség elnöke érdemelte ki.

 

Kiss Norbert Nemzetközi Világjátékok Szövetsége NVESZ José Perurena Schmidt Ádám Nemzeti Versenysportszövetség
Legfrissebb hírek

Schmidt Ádám: Fontosnak tartjuk, hogy a sport felívelő pályán maradjon

Egyéb egyéni
2026.01.27. 20:32

Manhercz Krisztián: Látható a fejlődésünk, de csalódottság van bennünk

Vízilabda
2026.01.26. 16:16

Schmidt Ádám: Elengedhetetlen a sport és az orvostudomány szoros szövetsége

Egyéb egyéni
2026.01.23. 11:17

Videó: versenyzők vették birtokba a hófödte Hungaroringet

Egyéb autó-motor
2026.01.16. 12:52

Schmidt Ádám: A Sportoló nemzet tanév valós élményekkel küzd a virtuális világ ellen

Egyéb egyéni
2026.01.16. 08:57

Schmidt Ádám: A magyar sport erejét jelzi, hogy már a legjobb tíz kiválasztása is óriási dilemma

Egyéb egyéni
2026.01.12. 20:46

Schmidt Ádám: a magyar családoknak óriási segítség a sporttámogatás

Egyéb egyéni
2026.01.05. 15:42

Sportoló Nemzet Program: óriási az érdeklődés a sportesemény-belépők iránt

Egyéb egyéni
2025.12.17. 18:44
Ezek is érdekelhetik