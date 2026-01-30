Ünnepelt az NVESZ: a nem olimpiai sportágak kiválóságait köszöntötték

A hagyományoknak megfelelően az egyes sportágak szövetségei jelölik az év sportolóit, akiket az NVESZ Gálán díjaznak. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte: a tavalyi világjátékokon elért 24 érem és a nemzetek közötti hetedik hely egyértelműen bizonyítja, hogy Magyarországon nemcsak az olimpiai sportágak sikeresek. „A kormány ezért az utóbbi hat évben közel hatszorosára, kétmilliárd forintra emelte a Nemzeti Versenysportszövetség alá tartozó sportágak támogatását, ez évtől pedig a nevelőedzői programot kiterjesztjük az olimpián kívüli sportágakra is” – mondta az államtitkár.

José Perurena, a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (IWGA) elnöke kiemelte, Magyarország a csengtui világjátékokon kiválóan szerepelt, ami bizonyítja, hogy a magyaroknak fontos a sport. Mészáros János, az NVESZ elnöke hangsúlyozta: a szervezet jogelődje immár 25 éve dolgozik együtt a hazai sport irányítóival, míg a Nemzeti Versenysportszövetség tízéves jubileumát ünnepli.

Díjazott volt többek között Busa Andrea és Bálint Martin (kick-boxosok), Kaszás Elza és Berta Mike (szumósok), Kiss Norbert (kamionversenyző), Bogdán Szófia és Gyuris Botond (fitneszversenyzők), Enahoro Asein (erőemelő), valamint Lakatos Sándor (grapplinges), míg cheer sportágban az ELTE Coed Team vehette át az év legjobbjának járó elismerést.

Az NVESZ Gálán átadták a Leyrer Richárd sportvezetői díjat is, ezt Fábián Lajos, a Magyar Dinamikus Lövészsportszövetség elnöke érdemelte ki.