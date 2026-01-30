Orosz Pál: A tizenöt pont tényleg túlteljesítés

„Nyolc mérkőzés a ligafázisban, és ebből hét mérkőzésen veretlenek maradtunk. Az utolsó meccsen tegnap elvertek minket. Ez történt. Szembejött velünk a Premier League, lássuk be, hogy ez egy másik kávéház” – mondta el a sportvezető az FTC eddigi Európa-Liga szerepléséről.

A Ferencváros 4–0-ra kapott ki csütörtök este a Nottingham Forest vendégeként, így végül 15 ponttal a 12. helyen zárt, és már a kieséses szakasz első körében is pályára kell lépnie. A pénteki sorsolás alapján a Ludogoreccel csap majd össze a nyolcaddöntőbe jutásért.

„Ha megnézzük a két csapatnak az értékét, a miénk 41 millió euró körüli, a Nottinghamé 600 millió körül van, tehát ez a realitás. Tudomásul kell venni, gratulálni kell nekik, és menni tovább” – jegyezte meg Orosz Pál.

A sportvezető elmondta, hogy a céljuk ez volt, hogy a rájátszásig eljussanak, de „evés közben jön meg az étvágy”. Előzetesen – mint mondta – az FTC esélyesebbnek tűnik, de a bolgárok is jó csapatot alkotnak.

„Talán mellettünk szól az, hogy kiemeltként idegenben kezdhetjük a párharcot. Február 26-án játszunk Budapesten, és biztos vagyok benne, hogy a közönségünk is oda fogja tenni magát. Remélem, hogy sikerrel vesszük ezt az akadályt is” – fogalmazott.

Orosz Pál kitért arra, három helyen tudnak most cserélni az Európa-liga-keretben, az pedig szakmai döntés lesz, hogy ki fog bekerülni.

Tóth Alex és Varga Barnabás átigazolásával kapcsolatban a vezérigazgató úgy gondolta, hogy mindkét esetben jól döntöttek.

„Ha egy 21 éves játékos kap egy ajánlatot a Premier League-ből, és ez a klubnak is jelentős bevételi forrás, akkor nem fogjuk megakadályozni abban, hogy az álmait beteljesítse és eljusson oda. Biztos vagyok benne, hogy nagyon messze fog jutni a labdarúgásban, és sok örömet fog okozni a magyar szurkolóknak és a válogatottnak is” – összegzett Tóth Bournemouth-ba szerződésével kapcsolatban.

„Barna pedig 31 éves, neki nagyjából ez volt az utolsó lehetősége arra, hogy olyan szerződést kapjon, amit megérdemel. Nálunk is nagyon jó szerződése volt, de azért a lehetőségek nem feltétlenül ugyanazok, mint az AEK Athénnál. Ennyi idősen kapott egy hosszú időre szóló szerződést, ráadásul a klub is jól járt. Biztos vagyok benne, hogy ha nem engedtük volna el, akkor egy demotivált játékos maradt volna itt a Ferencvárosban” – vélekedett a támadóról.

Azzal kapcsolatban, hogy a bajnoki címvédő kiket szeretne még igazolni, nem nyilatkozott a klubvezető, mint ahogy nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre sem, hogy Kristoffer Zachariassen magyar állampolgár lesz-e.

Zárásképpen a Ferencvárossal szembeni elvárásokról közölte:

„Minden sorozatot meg akarunk nyerni, azért vagyunk mi a Ferencváros. A legutóbbi felmérések szerint több mint 2 millió 300 ezer szurkolónk van az országban. Ebben nyilván óriási szerepet játszik az, hogy sikeres időszak van mögöttünk, és szeretnénk ezeket a sikereket folytatni” – tette hozzá Orosz Pál.