Asztalitenisz Európa Top 16: Póta ismét ott lehet a mezőnyben

2026.01.12. 15:48
Póta Georgina (Fotó: Árvai Károly)
Póta Georgina ismét ott lehet a kontinens egyik legrangosabb egyéni asztalitenisz-versenye, az Európa Top 16 bajnokság mezőnyében., ha sikerrel veszi a két kieséses kvalifikációs kört.

A kontinentális szövetség (ETTU) hétfőn közölte az indulók listáját. A tájékoztatásból kiderül, hogy a kétszeres Európa-bajnok, ötszörös olimpikon Póta Georginának most nem sikerült beverekednie magát a 14 kiemelt közé, de hét másik riválisával játszhat a főmezőnybe kerülésért. A nyolcfős kvalifikációban, amelyet a verseny első napján bonyolítanak le, két kieséses kör dönt a két győztesről, akik csatlakozhatnak a legjobb 14-hez.

A 125 ezer euró összdíjazású tornát, amelynek az idén is a svájci Montreux ad otthont, február 5. és 8. között rendezik. Póta Georgina kedden ünnepli 41. születésnapját és 14. alkalommal állhat asztalhoz a viadalon. Ez lesz az 55. Top 16 bajnokság – 2015-ig Top 12 volt –, az elsőt 1971-ben rendezték Zadarban, ahol mindkét nemnél magyar győzelem született Jónyer István, illetve Kisházi Beatrix révén.

ASZTALITENISZ EURÓPA TOP 16
Biztos indulók a kiemelés sorrendjében
Sabina Winter (Németország), Sofia Polcanova (Ausztria), Szőcs Bernadette (Románia), Han Ying (Németország), Yuan Jia Nan (Franciaország), Elizabeta Samara (Románia), Prithika Pavade (Franciaország), Shao Jieni (Portugália), Nina Mittelham (Németország), Linda Bergström (Svédország), Yu Fu (Portugália), Maria Xiao (Spanyolország), Natalia Bajor (Lengyelország), Xiaona Shan (Németország)
Selejtező
Anna Hursey (Wales), Annett Kaufmann (Németország), Charlotte Lutz (Franciaország), Andreea Dragoman (Románia), Izabela Lululesku (Szerbia), Lea Rakovac (Horvátország), Póta Georgina (Magyarország), Rachel Moret (Svájc)

 

