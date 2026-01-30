Női vízilabda Eb: szerb, portugál, brit és török győzelem az alsóházban

Németország színeiben a magyar válogatottal 2013-ban vb-bronzérmes, 2016-ban Európa-bajnok Bujka Barbara két gólt lőtt a törökök ellen.

Az első körből a négy csoport harmadik és negyedik helyezettjei kerültek az alsó ágra, ahol újabb két négyes alakult. Az egymás elleni eredményeket magukkal hozták a csapatok. Vasárnap lesz még egy forduló, hétfőn pedig a helyosztókat rendezik.

A felső ágon szombaton és vasárnap kerül sor középdöntős csoportmérkőzésekre. A három győzelemmel kezdő magyarok előbb a címvédő hollandokkal, majd az izraeliekkel mérkőznek meg. Innen az első két-két helyezettek kerülnek az elődöntőbe. A magyarok számára a hollandok elleni győzelem biztos csoportelsőséget és elődöntőt érne.

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ

A 9–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

G-CSOPORT

Törökország–Németország 12–12 (4–3, 1–3, 4–1, 3–5) – ötméteresekkel 3–2

Szerbia–Szlovákia 12–4 (2–2, 5–0, 2–2, 3–0)

A csoport állása: 1. Szerbia 6 pont, 2. Németország 4, 3. Törökország 2, 4. Szlovákia 0

H-CSOPORT

Portugália–Svájc 17–10 (5–2, 3–3, 6–1, 3–4)

Nagy-Britannia–Románia 20–2 (3–0, 6–0, 5–1, 6–1)

A csoport állása: 1. Nagy-Britannia 6 pont (38–8), 2. Portugália 6 (29–17), 3. Svájc 0 (16–35), 4. Románia 0 (9–32)