Asztalitenisz: Lei Balázs döntős párosban a dohai ifjúsági nemzetközin
Lei Balázs és a szlovákiai Árpás Sámuel bejutott az ifjúsági asztaliteniszezők katari nemzetközi bajnokságának fináléjába.
A katari Dohában folytatódott az ifjúsági asztaliteniszezők WTT Youth Contender versenysorozat, amelyen U19-es párosban Lei Balázs és a szlovák színekben szereplő Árpás Sámuel bejutott a döntőbe, miután 3:2-re legyőzte a litván, kazah riválist. Leiéknek az aranyéremért a Benyamin Faraji (iráni), Lee Seung Soo (dél-koreai) kettőst kell felmúlniuk.
A magyar játékos egyesben negyeddöntős, és a legjobb négy közé jutásért a tajvani Lin Chin-tinggel csap össze.
