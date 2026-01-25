Asztalitenisz: Lei Balázs döntős párosban a dohai ifjúsági nemzetközin

A katari Dohában folytatódott az ifjúsági asztaliteniszezők WTT Youth Contender versenysorozat, amelyen U19-es párosban Lei Balázs és a szlovák színekben szereplő Árpás Sámuel bejutott a döntőbe, miután 3:2-re legyőzte a litván, kazah riválist. Leiéknek az aranyéremért a Benyamin Faraji (iráni), Lee Seung Soo (dél-koreai) kettőst kell felmúlniuk.

A magyar játékos egyesben negyeddöntős, és a legjobb négy közé jutásért a tajvani Lin Chin-tinggel csap össze.

(Kiemelt képünk forrása: WTT)