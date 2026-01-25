Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Lei Balázs döntős párosban a dohai ifjúsági nemzetközin

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2026.01.25. 10:54
null
Címkék
utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz Lei Balázs
Lei Balázs és a szlovákiai Árpás Sámuel bejutott az ifjúsági asztaliteniszezők katari nemzetközi bajnokságának fináléjába.

A katari Dohában folytatódott az ifjúsági asztaliteniszezők WTT Youth Contender versenysorozat, amelyen U19-es párosban Lei Balázs és a szlovák színekben szereplő Árpás Sámuel bejutott a döntőbe, miután 3:2-re legyőzte a litván, kazah riválist. Leiéknek az aranyéremért a Benyamin Faraji (iráni), Lee Seung Soo (dél-koreai) kettőst kell felmúlniuk.

A magyar játékos egyesben negyeddöntős, és a legjobb négy közé jutásért a tajvani Lin Chin-tinggel csap össze.

(Kiemelt képünk forrása: WTT)

 

utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz Lei Balázs
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: a kardozó Rácz Brigitta a harmadik kadét Eb-jére készülhet

Utánpótlássport
19 órája

Úszás: a Kocsis-Jackl tandem folytatja

Utánpótlássport
Tegnap, 11:26

Short track: „Sokkolt, hogy részt vehetek az olimpián” – Major Dominik

Utánpótlássport
Tegnap, 9:09

Tibolya Péter: Nincs olyan, hogy megérkeztünk

Utánpótlássport
2026.01.23. 17:09

Jégkorong: Bauer Jázminnak valósággá vált az amerikai álom

Utánpótlássport
2026.01.23. 13:18

Női kézilabda: Nerea Pena lett a Szent István SE U20-as csapatának edzője, de az első csapathoz is csatlakozik – hivatalos

Kézilabda
2026.01.23. 10:57

Vízilabda: hatodik alkalommal rendezik meg a Benedek Tibor-emléktornát

Utánpótlássport
2026.01.22. 20:43

Kosárlabda: hibátlanul sikerült az ősz a Honvéd kadét fiúcsapatának

Utánpótlássport
2026.01.22. 19:16
Ezek is érdekelhetik