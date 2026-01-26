Asztalitenisz csapat-vb: Szingapúrral egy csoportban a nők, Brazíliával a férfiak

A versenyt április 28-tól május 10-ig rendezik Londonban, amely 100 évvel ezelőtt az első vb házigazdája volt.

A mostani sorsoláson 14 négyes csoportot alakítottak ki mindkét nemnél. A körmérkőzések után a győztesek és a hat legjobb második továbbjut a kieséses szakaszba, a többi nyolc második helyezett pedig rájátszásban dönt a fennmaradó négy, folyatást érő hely sorsáról.

A nyolc kiemelt csapat – amely egy minitorna keretében határozza meg a kiemelés sorrendjét – a 32 között, a kieséses szakaszban kapcsolódik be a teljes mezőny küzdelmébe.

A braziloknak van egy világklasszis játékosa a világranglistán harmadik Hugo Calderano személyében, a Puerto Ricó-iak legjobbja a jelenleg 145. Angel Naranjo, az üzbégeknek pedig nincs képviselője a legjobb 350 között. Magyar részről András Csaba a 159., míg Lei Balázs a 254. A nőknél Szingapúr top 50-es játékosa a most 33. Jian Zeng, de a legjobb 200 között további hárman találhatók, a Cook-szigeteknek két asztaliteniszezőjét rangsorolják a világranglistán – a legjobbjuk, Casonya Bates a 228. –, Etiópia játékosai pedig nincsenek az első 400 között. Magyarország legjobbja még mindig Póta Georgina a 246. helyével.

Az idei vb-t pontosan 100 évvel az első, ugyancsak Londonban lebonyolított világbajnokság után rendezik. Azon a versenyen minden számot magyar játékosok nyerték.