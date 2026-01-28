Nemzeti Sportrádió

Nyolcan már a 16-ban, további 16-an még versenyben – ezt kell tudni a Bajnokok Ligája folytatásáról

K. Zs.
2026.01.28. 23:30
Ez a serleg vár az út végén a budapesti döntő győztesére (Fotó: Getty Images)
Szerdán véget ért a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírásának alapszakasza: az első nyolc helyezett bejutott a nyolcaddöntőbe, a következő tizenhatra rájátszás vár, az utolsó tizenkettő kiesett. Nézzük a legfontosabb tudnivalókat a május 30-i budapesti döntőig vezető úton!

Már a nyolcaddöntőben vannak

AZ ALAPSZAKASZ ELSŐ NYOLC HELYEZETTJE

ARSENAL (angol), BAYERN MÜNCHEN (német), LIVERPOOL (angol), TOTTENHAM (angol), FC BARCELONA (spanyol), CHELSEA (angol), SPORTING CP (portugál), MANCHESTER CITY (angol)

Amit a playoffkörről tudni kell

Résztvevők: 16 csapat, az alapszakasz 9–24. helyezettje.

Kiemelés: az alapszakasz 9–16. helyezettje kiemelt lesz, hozzájuk párosítják a 17–24. helyezetteket.

A lehetséges párosítások szűkítése: az alapszakaszbeli helyezés alapján a csapatok négyes kalapokba kerültek (két előrébb rangsorolt, a pénteki sorsoláson kiemeltként kezelt csapat mellé két hátrébb végző sorolódott), és a sorsoláson minden négyesből két párosítást alakítanak ki. A 9. és 10. pozícióban végző csapatokat a 23. és 24. helyen záró csapatokkal sorsolják össze, és így tovább – 11./12.–21./22, 13./14.–19./20., 15./16.–17./18.

ENNEK ÉRTELMÉBEN A SORSOLÁSRA VÁRÓ NÉGYESEK:

Kiemelt lesz: REAL MADRID (spanyol) és INTERNAZIONALE (olasz)
Nem lesz kiemelt: BODÖ/GLIMT (norvég) és BENFICA (portugál)

Kiemelt lesz: PSG (francia) és NEWCASTLE UNITED (angol)
Nem lesz kiemelt: MONACO (francia) és QARABAG (azeri)

Kiemelt lesz: JUVENTUS (olasz) és ATLÉTICO MADRID (spanyol)
Nem lesz kiemelt: FC BRUGES (belga) és GALATASARAY (török)

Kiemelt lesz: ATALANTA (olasz) és LEVERKUSEN (német)
Nem lesz kiemelt: DORTMUND (német) és OLYMPIAKOSZ (görög)

Sorsolás: január 30., péntek, 12 óra, Nyon – élőben az NSO-n!

További tudnivalók: egy ország két csapata szembekerülhet a playoffban, és olyan párosítás is kialakulhat, amely az alapszakaszban is volt.

Első mérkőzések: február 17–18.
Második mérkőzések: február 24–25.
A kiemelt csapatok játsszák hazai pályán a visszavágót.

Akik elbúcsúztak

AZ ALAPSZAKASZ UTOLSÓ TIZENKÉT HELYEZETTJE

MARSEILLE (francia), PAFOSZ (ciprusi), UNION SAINT-GILLOISE (belga), PSV (holland), ATHLETIC BILBAO (spanyol), NAPOLI (olasz), FC KÖBENHAVN (dán), AJAX (holland), EINTRACHT FRANKFURT (német), SLAVIA PRAHA (cseh), VILLARREAL (spanyol), KAJRAT (kazah)

 

A kieséses szakasz kulcsdátumai

 

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

Playoff

január 30.

február 17–18., 24–25.

Nyolcaddöntő

február 27.

március 10–11., 17–18.

Negyeddöntő

február 27.

április 7–8., 14–15.

Elődöntő

február 27.

április 28–29., május 5–6.

Döntő

 

május 30., Budapest, Puskás Aréna

A NYOLCADDÖNTŐ ÁGRAJZÁBÓL MÁR ISMERT

Természetesen sok múlik a pénteki sorsoláson és még több a playoff eredményein, de az alábbi, az UEFA honlapján megjelent ábrából már következtethetünk a nyolcaddöntő lehetséges párosításaira. Például ha a címvédő PSG továbbjut a playoffból, akkor a nyolcaddöntőben a Barcelona vagy a Chelsea lesz az ellenfele.

 
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

 

 

 

 

 

 

 

  1. Arsenal

8

8

23–4

+19 

24 

  2. Bayern München

8

7

1

22–8

+14 

21 

  3. Liverpool

8

6

2

20–8

+12 

18 

  4. Tottenham

8

5

2

1

17–7

+10 

17 

  5. FC Barcelona

8

5

1

2

22–14

+8 

16 

  6. Chelsea

8

5

1

2

17–10

+7 

16 

  7. Sporting

8

5

1

2

17–11

+6 

16 

  8. Manchester City

8

5

1

2

15–9

+6 

16 

  9. Real Madrid

8

5

3

21–12

+9 

15 

10. Internazionale

8

5

3

15–7

+8 

15 

11. Paris SG

8

4

2

2

21–11

+10 

14 

12. Newcastle United

8

4

2

2

17–7

+10 

14 

13. Juventus

8

3

4

1

14–10

+4 

13 

14. Atlético Madrid

8

4

1

3

17–15

+2 

13 

15. Atalanta

8

4

1

3

10–10

13 

16. Bayer Leverkusen

8

3

3

2

13–14

–1 

12 

17. Borussia Dortmund

8

3

2

3

19–17

+2 

11 

18. Olympiakosz Pireusz

8

3

2

3

10–14

–4 

11 

19. FC Bruges

8

3

1

4

15–17

–2 

10 

20. Galatasaray

8

3

1

4

9–11

–2 

10 

21. Monaco

8

2

4

2

8–14

–6 

10 

22. Qarabag

8

3

1

4

13–21

–8 

10 

23. Bodö/Glimt

8

2

3

3

14–15

–1 

24. Benfica

8

3

5

10–12

–2 

25. Marseille

8

3

5

11–14

–3 

26. Pafosz

8

2

3

3

8–11

–3 

27. Royale Union Saint-Gilloise

8

3

5

8–17

–9 

28. PSV 

8

2

2

4

16–16

29. Athletic Bilbao

8

2

2

4

9–14

–5 

30. Napoli

8

2

2

4

9–15

–6 

31. Köbenhavn

8

2

2

4

12–21

–9 

32. Ajax

8

2

6

8–21

–13 

33. Eintracht Frankfurt

8

1

1

6

10–21

–11 

34. Slavia Praha

8

3

5

5–19

–14 

35. Villarreal

8

1

7

5–18

–13 

36. Kajrat Almati

8

1

7

7–22

–15 

Pontazonosság esetén az alábbi szempontok döntöttek (ebben a sorrendben): 
1. gólkülönbség
2. szerzett gólok száma
3. idegenben szerzett gólok száma
4. győzelmek száma
5. idegenbeli győzelmek száma
6. az alapszakaszbeli ellenfelek által szerzett pontok száma
7. az alapszakaszbeli ellenfelek összgólkülönbsége
8. az alapszakaszbeli ellenfelek szerzett góljainak száma
9. a fair play-pontok alacsonyabb száma (1 jár a sárga lapért, 3 a pirosért)
10. UEFA-koefficiens értéke.

2025.09.04. 09:48

BAJNOKOK LIGÁJA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

A labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényének csapatai, eredményei.

 

 

