Az AIPS és az MSÚSZ is megemlékezett a húsz éve elhunyt Gyulai Istvánról

Gyulai István 1943. március 21-én Budapesten született – írja megemlékezésében az MSÚSZ és az AIPS. – A hatvanas években az ország legjobb sprinterei közé tartozott, huszonnyolc országos bajnoki címe mellett az 1963-as Porto Alegre-i Universiadén első lett a 4x100-as váltóval, majd két évvel később, Budapesten második a 4x400-as stafétával. A kettő között részt a tokiói olimpián, ahol a 400 méteres síkfutásban versenyzett.

A Magyar Televízióba az 1969 elején a sportosztály és a Képes Sport által meghirdetett, Pályabelépő című riporterkeresőn való sikeres szereplése után került be, később elsősorban az atlétika, a műkorcsolya és a torna avatott kommentátoraként szerzett országos népszerűséget magának. 1989 és 1992 között vezette is a sportosztályt.

Az AIPS-ben, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetségben is fontos feladatokat töltött be, 1977 és 1989 között főtitkárhelyettesként, majd 1989 és 1992 között főtitkárként dolgozott. Tisztségéről azért mondott le a budapesti kongresszuson, mert hamarosan elhagyta az újságírói pályát: néhány héttel később az IAAF főtitkárává választották, ezt a tisztséget korai haláláig töltötte be.

2006. március 11-én hunyt el Monte-Carlóban. Emlékét őrzi egyebek mellett a Gyulai Memorial elnevezésű atlétikai verseny, valamint a debreceni atlétikai stadion és egy pesterzsébeti általános iskola. 2016 óta a Magyar Sportújságírók Szövetségének egyik, évente kiosztásra kerülő díja is az ő nevét viseli.