Nemzeti Sportrádió

El

Ferencváros–Braga 2–0

Az AIPS és az MSÚSZ is megemlékezett a húsz éve elhunyt Gyulai Istvánról

R. P.R. P.
2026.03.12. 16:47
null
Gyulai István Ayrton Sennával (Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)
Címkék
MSÚSZ Gyulai István AIPS
Szerdán volt húsz éve, hogy életének 63. évében elhunyt Gyulai István, 28-szoros magyar bajnok atléta, sportriporter, aki a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (akkori rövidítéssel IAAF) és a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség főtitkára is volt. Az évfordulóról az MSÚSZ és az AIPS is megemlékezett.

Gyulai István 1943. március 21-én Budapesten született – írja megemlékezésében az MSÚSZ és az AIPS. – A hatvanas években az ország legjobb sprinterei közé tartozott, huszonnyolc országos bajnoki címe mellett az 1963-as Porto Alegre-i Universiadén első lett a 4x100-as váltóval, majd két évvel később, Budapesten második a 4x400-as stafétával. A kettő között részt a tokiói olimpián, ahol a 400 méteres síkfutásban versenyzett.

A Magyar Televízióba az 1969 elején a sportosztály és a Képes Sport által meghirdetett, Pályabelépő című riporterkeresőn való sikeres szereplése után került be, később elsősorban az atlétika, a műkorcsolya és a torna avatott kommentátoraként szerzett országos népszerűséget magának. 1989 és 1992 között vezette is a sportosztályt.

Az AIPS-ben, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetségben is fontos feladatokat töltött be, 1977 és 1989 között főtitkárhelyettesként, majd 1989 és 1992 között főtitkárként dolgozott. Tisztségéről azért mondott le a budapesti kongresszuson, mert hamarosan elhagyta az újságírói pályát: néhány héttel később az IAAF főtitkárává választották, ezt a tisztséget korai haláláig töltötte be.

2006. március 11-én hunyt el Monte-Carlóban. Emlékét őrzi egyebek mellett a Gyulai Memorial elnevezésű atlétikai verseny, valamint a debreceni atlétikai stadion és egy pesterzsébeti általános iskola. 2016 óta a Magyar Sportújságírók Szövetségének egyik, évente kiosztásra kerülő díja is az ő nevét viseli.

Atlétika
2023.03.21. 10:00

Gyulai István: a munkája volt a szenvedélye

Nyolcvan évvel ezelőtt született a legendás sportriporter és sportdiplomata, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egykori főtitkára.

 

 

 

MSÚSZ Gyulai István AIPS
Legfrissebb hírek

NS-médiadíj: tizenhat magyar alkotás maradt versenyben az AIPS-nél

Egyéb egyéni
2026.03.09. 21:20

Lapunk főszerkesztője is jelölt az AIPS Europe végrehajtó bizottságába

Egyéb egyéni
2026.02.15. 13:41

„Nem csak szemlélői, formálói is lehetünk a pozitív társadalmi változásoknak” – Csisztu Zsuzsa, az AIPS elnökjelöltje Afrikában járt

Egyéb egyéni
2026.02.09. 16:58

Immár hivatalos: Csisztu Zsuzsa az AIPS elnökjelöltjei között

Egyéb egyéni
2026.01.31. 23:11

Jól emlékszik a hat évvel ezelőtti budapesti BL-döntőre az azóta három Aranylabdát kapó Aitana Bonmatí

Minden más foci
2026.01.20. 11:13

Az MSÚSZ Csisztu Zsuzsát jelöli az AIPS elnöki posztjára

Egyéb egyéni
2026.01.19. 14:28

Armand Duplantis és Aitana Bonmatí lett az év legjobbja az AIPS szavazásán

Egyéb egyéni
2025.12.30. 13:14

Gyász: január 6-án temetik Sághi Istvánt

Egyéb egyéni
2025.12.08. 18:31
Ezek is érdekelhetik