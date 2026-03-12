Sítalpra, magyar! Kokárdás síelés a Mátrában

„Kokárdás síeléssel, napsütéses idővel és utószezoni kedvezményekkel készül a március 15-i hétvégére a mátraszentistváni Sípark. A nemzeti ünnepen különleges élmény várja a síelőket: a liftek minden nap már 8.30 órakor elindulnak, e hét hétfőtől pedig utószezoni jegyárakkal lehet kihasználni a még mindig kiváló hóviszonyokat” – fogalmaz a Sípark szerdai közleménye.

A síközpontban jelenleg még mindig 30–50 centiméteres a hóvastagság, amelyet az éjszakai fagyok továbbra is jól tartanak. A pályákat minden nap tömörítik, így reggelente kemény, stabil alap fogadja az érkezőket. A napsütés hatására napközben a hó kellemesen felpuhul, ami sok síelő szerint az utószezon egyik legélvezetesebb időszakát jelenti.

Ideális viszonyok és ünnepi hangulat várja a síelés szerelmeseit a mátraszentistváni Síparkban

Jelenleg mintegy 3 kilométernyi pálya használható, a liftek az éjszakai fagyokhoz igazodva 8.30 órától 15.30 óráig üzemelnek, így a vendégek a reggeli, kifagyott pályákon kezdhetik a csúszást.

Az előrejelzések szerint a március 15-i hétvégén napos, kellemes idő várható az Északi-középhegységben, ami ideális körülményeket teremthet egy ünnepi síeléshez.

A Sípark a már hagyományosnak számító „Sítalpra, magyar!” programmal készül a nemzeti ünnepre: a látogatók kokárdával síelhetnek a pályákon, emellett megrendezik a Sípark-kupa nyílt amatőr alpesi síversenyt is.

A síelés mellett a teljes szolgáltatási kínálat elérhető: sí- és snowboardoktatás képzett oktatókkal, felszerelés-kölcsönzés, valamint alpesi hangulatú hütte és napozóterasz is várja a vendégeket.

A kokárdás síelés mára hagyománnyá vált a Mátrában: a nemzeti ünnepen a sípályákon is ünnepelnek a vendégek. A legfrissebb időjárási előrejelzéseket figyelve várhatóan ez lesz a téli szezon utolsó hétvégéje, így most még utoljára lehet élvezni a mátrai sípályák tavaszi, napsütéses hangulatát.