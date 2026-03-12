Nemzeti Sportrádió

El

Ferencváros–Braga 2–0

csupasport bannerhátsófüves banner

Sítalpra, magyar! Kokárdás síelés a Mátrában

P. K.P. K.
2026.03.12. 17:38
null
Címkék
csupasport progarmajánló síelés
„Sítalpra, magyar!” jelszóval kokárdás síelésre várják március 15-én, vasárnap a síelőket a mátraszentistváni Síparkban, ahol még most is 30-50 cm hó van.

„Kokárdás síeléssel, napsütéses idővel és utószezoni kedvezményekkel készül a március 15-i hétvégére a mátraszentistváni Sípark. A nemzeti ünnepen különleges élmény várja a síelőket: a liftek minden nap már 8.30 órakor elindulnak, e hét hétfőtől pedig utószezoni jegyárakkal lehet kihasználni a még mindig kiváló hóviszonyokat” – fogalmaz a Sípark szerdai közleménye.

A síközpontban jelenleg  még mindig 30–50 centiméteres a hóvastagság, amelyet az éjszakai fagyok továbbra is jól tartanak. A pályákat minden nap tömörítik, így reggelente kemény, stabil alap fogadja az érkezőket. A napsütés hatására napközben a hó kellemesen felpuhul, ami sok síelő szerint az utószezon egyik legélvezetesebb időszakát jelenti.

Ideális viszonyok és ünnepi hangulat várja a síelés szerelmeseit a mátraszentistváni Síparkban 

Jelenleg mintegy 3 kilométernyi pálya használható, a liftek az éjszakai fagyokhoz igazodva 8.30 órától 15.30 óráig üzemelnek, így a vendégek a reggeli, kifagyott pályákon kezdhetik a csúszást.

Az előrejelzések szerint a március 15-i hétvégén napos, kellemes idő várható az Északi-középhegységben, ami ideális körülményeket teremthet egy ünnepi síeléshez.

A Sípark a már hagyományosnak számító „Sítalpra, magyar!” programmal készül a nemzeti ünnepre: a látogatók kokárdával síelhetnek a pályákon, emellett megrendezik a Sípark-kupa nyílt amatőr alpesi síversenyt is.

A síelés mellett a teljes szolgáltatási kínálat elérhető: sí- és snowboardoktatás képzett oktatókkal, felszerelés-kölcsönzés, valamint alpesi hangulatú hütte és napozóterasz is várja a vendégeket.

A kokárdás síelés mára hagyománnyá vált a Mátrában: a nemzeti ünnepen a sípályákon is ünnepelnek a vendégek. A legfrissebb időjárási előrejelzéseket figyelve várhatóan ez lesz a téli szezon utolsó hétvégéje, így most még utoljára lehet élvezni a mátrai sípályák tavaszi, napsütéses hangulatát.

 

 

csupasport progarmajánló síelés
Legfrissebb hírek

Baján egész évben különböző programokkal várják az evezni vágyókat

Csupasport
2026.03.07. 22:28

A nemzetközi versenyek után is várják a síelőket Mátraszentistvánon

Csupasport
2026.03.06. 20:31

A kígyó sem tántorította el Tangl Esztert, hatalmas sikert ért el Panamában

Csupasport
2026.03.01. 13:26

Rekordszámú résztvevő az alpesi sí diákolimpián a mátraszentistváni Síparkban

Csupasport
2026.02.26. 16:44

Jól kezelte a mélypontokat és az egyik legnagyobb sikerét érte el – 37 600 métert úszott

Csupasport
2026.02.21. 07:44

Közép-Európa egyik legnagyobb muay thai versenyét rendezik meg Gyálon

Csupasport
2026.02.17. 18:22

14 országból 150 induló vett részt a Banked Bakony snowboardversenyen

Csupasport
2026.02.16. 17:18

Rengeteget futott a verseny előtt, nem volt friss, mégis simán nyert

Csupasport
2026.02.13. 17:41
Ezek is érdekelhetik