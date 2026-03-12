Messi–Yamal csata a Bernabéuban? – az argentinok nem támogatják

A Santiago Bernabéu Stadionban kerülhet sor a Finalissimára, Európa és Dél-Amerika bajnokának tradicionális összecsapására – adta hírül a tekintélyes spanyol sportlap, a Marca. A madridi újság értesülése szerint ugyanakkor a dél-amerikai és a közvetlenül érintett argentin szövetség (AFA) nem támogatja, hogy a spanyol fővárosban rendezzék meg a találkozót, Claudio Tapia elnök szerint a Buenos Aires-i Monumental Stadion lenne a meccs ideális helyszíne.

Előzőleg az európai sportági szövetség (UEFA) úgy foglalt állást: nem gondolkodik abban, hogy más helyszínen bonyolítsa le a Finalissimát, egyúttal azt ígérte, hogy a márciusi 27-re, Katarba kiírt összecsapás sorsáról e hét végéig döntés születik.

Az európai és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos összecsapásának sorsa azután vált kérdésessé, hogy a katari szövetség bizonytalan időre felfüggesztette a labdarúgó-események lebonyolítását, miután Irán – az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul – számos térségbeli ország, illetve környékbeli amerikai támaszpont ellen intézett rakétatámadásokat. A katariak azt is közölték, hogy a Finalissimát illetően a végső döntést a két érintett kontinentális szövetség hozza meg.