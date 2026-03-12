Nemzeti Sportrádió

Ferencváros–Braga 2–0

Messi–Yamal csata a Bernabéuban? – az argentinok nem támogatják

2026.03.12. 18:48
Fotó: Getty Images
A Marca szerint a Real Madrid otthonában, a Santiago Bernabéu Stadionban rendezik meg március 27-én a Finalissimát, az Európa-bajnok spanyol és a Copa América-címvédő argentin labdarúgó-válogatott mérkőzését, de a dél-amerikai ország szövetsége inkább a Buenos Aires-i Monumental Stadiont szeretné helyszínül.

A Santiago Bernabéu Stadionban kerülhet sor a Finalissimára, Európa és Dél-Amerika bajnokának tradicionális összecsapására – adta hírül a tekintélyes spanyol sportlap, a Marca. A madridi újság értesülése szerint ugyanakkor a dél-amerikai és a közvetlenül érintett argentin szövetség (AFA) nem támogatja, hogy a spanyol fővárosban rendezzék meg a találkozót, Claudio Tapia elnök szerint a Buenos Aires-i Monumental Stadion lenne a meccs ideális helyszíne.

Előzőleg az európai sportági szövetség (UEFA) úgy foglalt állást: nem gondolkodik abban, hogy más helyszínen bonyolítsa le a Finalissimát, egyúttal azt ígérte, hogy a márciusi 27-re, Katarba kiírt összecsapás sorsáról e hét végéig döntés születik.

Az európai és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos összecsapásának sorsa azután vált kérdésessé, hogy a katari szövetség bizonytalan időre felfüggesztette a labdarúgó-események lebonyolítását, miután Irán – az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul – számos térségbeli ország, illetve környékbeli amerikai támaszpont ellen intézett rakétatámadásokat. A katariak azt is közölték, hogy a Finalissimát illetően a végső döntést a két érintett kontinentális szövetség hozza meg.

 

