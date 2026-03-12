Huszonkét ponttal kikaptunk Kanadától a női kosárlabda-vb-selejtezőtornán

Borongós, hideg reggelre ébredt a magyar női válogatott Isztambulban, de a csapat hangulatára ez semmilyen hatással nem volt, a mieink semmivel sem voltak feszültebbek vagy lazábbak, mint azelőtt, hogy szerdán jól sikerült a rajt. Persze a vacsoránál és a csütörtök délelőtti edzésen azért érezhetően jobb volt a lányok hangulata, akik megkönnyebbültek kissé, felszabadultan tréningeztek Török Ágnesék, a Pécs magasbedobója mellett Toman Petra (DVTK) és az előző napi győztes, Juhász Dorka is bevágta a félpályás hárompontost. A japánok elleni fantasztikus győzelem (77–65) során karriercsúcsot érő 35 pontot és kilenc lepattanót jegyző, a török Galatasaraynál légióskodó középjátékos vitte a prímet, így nem csoda, hogy a meccs utáni sajtótájékoztatón is több kérdést kapott erre és arra vonatkozóan, hogy ő lett a találkozó legjobbja, és hogy történelmi teljesítményt nyújtott, ugyanis 15 mezőnykosarat értékesített, ami a világbajnoki selejtezők jelenlegi rendszerének bevezetése óta (2022) a legtöbb, azaz rekord (az előző csúcsot a bosnyákok honosított bahamai centere, Jonquel Jones tartotta 14-gyel).

Második ellenfélként a kanadaiak következtek, akikkel két éve játszottunk legutóbb (az összesített mérleg 2–1 oda) a soproni olimpiai selejtező nyitányán, akkor 12 ponttal kikaptunk tőlük – egyébként egyetlen sikerünket fél évszázada, 1975-ben a vb-n jegyeztük ellenük… A klasszisok sorát felvonultató aktuális riválisnak nem sikerült a bemutatkozás, szerda este izgalmas csatában kétpontos vereséget szenvedett a házigazdáktól, hiába szórta meg magát az exgyőri Bridget Carleton (24 pont): a 37 percen át vezető és csapatként jobban teljesítő törökök megérdemelten szerezték meg a torna első meglepetését. A kora délutáni csarnokba érkezés után elhűlten figyeltük, hogy a nap első találkozóján a japánok hat ponttal vezettek az ausztrálok ellen a 35. percben, azaz egy igazi szenzáció is a levegőben lógott, de végül az utolsó negyedet 23–4-re abszolváló favorit megnyerte az összecsapást, így (talán csak egyelőre) nem bonyolódott a helyzet a hatosban.

Sok pontatlansággal, kihagyott ziccerekkel kezdtünk, ráadásul Kia Nurse belenyúlt Lelik Réka szemébe, akit le is kellett cserélni, közben mint a nyári felkészülési klubmeccseken, olyan csend volt a csarnokban, s leginkább a cipők nyikorgását lehetett hallani mérkőzés közben, még kevesebben voltak a lelátón, mint szerdán. Hamar kilencpontos hátrányba került együttesünk, sajnos a fizikális, egy az egy elleni játékokban rendre alulmaradtunk az erős kanadaiakkal szemben, s a lepattanókat is sorra elvitték a mieink elől, a hátvédjeik pedig tarthatatlanok voltak. Juhász triplájával indult a második negyed első magyar támadása, majd Dubei Debóra második jó távolijával kiegyenlítettünk, s a vezetést is átvehettük volna, ha Dúl Panka bedobja a ziccert. Kimaradt, s két jó hárompontossal büntetett a kétszeres vb-bronzérmes, 2022-ben negyedik helyezett észak-amerikai együttes.

A folytatás sem volt jó a fordulás után, 12 ponttal megléptek a kanadaiak, Völgyi Péter szövetségi kapitány időt is kért, de nem csökkent, hanem nőtt a különbség, és elúszni látszott még a szoros végjáték esélye is. Egyre több volt a hiba a játékunkban, sok eladott labdával, s a dobószázalékunk is gyenge volt. A 30. percben már húsz ponttal állt jobban Kanada, eldőlt a találkozó. A vége súlyos vereség lett, viszont két újoncot avatott a kapitány, pályára került Toman Petra és Josepovits Kinga (Pécs), utóbbi megszerezte első felnőttválogatottbeli pontjait is hivatalos meccsen. Pénteken pihenőnap, majd szombaton Ausztrália ellen jön a folytatás.

A csoport tagjainak a tét a szeptember 4–13. között Berlinben megrendezendő viadalon való részvétel, ez alól kivételt képeznek a már biztos résztvevő ausztrálok, akik versenyen kívül játszanak, rajtuk kívül a legjobb három válogatott mehet majd a vb-re, amelyen legutóbb 28 éve szerepelt együttesünk. 53–75

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–KANADA 53–75 (18–24, 12–12, 10–22, 13–17)

Isztambul, 150 néző. V: Anaya (panamai), Varela (hondurasi), Pak (koreai)

MAGYARORSZÁG: Aho Nina 4, Lelik, DUBEI 11/9, JUHÁSZ D. 13/3, Takács-Kiss 8. Csere: Turner, Dombai 4, Török, Varga A. 5/3, Dúl Panka 2, Toman, Josepovits 6. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

KANADA: COLLEY 10/3, CARLETON 12/3, Nurse 7/3, Edwards 8, ALEXANDER 9. Csere: Hill 5/3, Ejim, PELLINGTON 16, Wallack 2, Becker, Dut 6, Russell. Szövetségi kapitány: Nell Fortner

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–5. 4. p.: 7–9. 9. p.: 9–18. 10. p.: 18–24. 14. p.: 24–24. 15. p.: 24–30. 23. p.: 34–45. 27. p.: 38–52. 30. p.: 38–58. 36. p.: 42–67. 39. p.: 44–73

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Megérdemelten nyertek a kanadaiak, akik fizikálisan fölénk nőttek, több lepattanót szereztek nálunk, sok lefutásgólt szereztek, a gyűrű alatt is domináltak. Statikusak voltunk támadásban, így állandóan kontrát kellett védeni, ez túl nagy feladat volt. Nem sikerült átállni fejben a japánok elleni harcmodorról arra, ami Kanada ellen sikeres lehetett volna, emellett nem voltunk elég élesek a meccs elején.

Nell Fortner: – Remekül kezdtünk, jó védekezéssel, ez fontos volt a törökök elleni vereséget követően. Shaina Pellington ebben sokat segített, nagyszerű ritmust adott a csapatnak, amelyben sok jó egyéni teljesítményt láthattunk a meccsen, amit magabiztosan nyertünk meg.

TOVÁBBI EREDMÉNY

Ausztrália–Japán 81–71 (25–18, 13–29, 20–20, 23–4)

KÉSŐBB

18.30: Törökország–Argentína

A magyar válogatott további programja

Szombat

12.30: Ausztrália–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

12.30: MAGYARORSZÁG–Argentína (Tv: M4 Sport)

Kedd

18.30: Törökország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)