Asztalitenisz: Szántosi Dávid főtáblás lett Otocecben

2026.03.08. 15:43
Szántosi Dávid főtáblás (Fotó: moatsz.hu)
Szántosi Dávid második mérkőzését is megnyerte a selejtezőben, ezzel feljutott a főtáblára az asztaliteniszezők 30 ezer dollár összdíjazású WTT Feeder tornáján, a szlovéniai Otocecben.

A hazai szövetség honlapja alapján a 19 éves magyar játékos – aki kvalifikációs csoportja első körében az indiai Riyan Dutta ellen nyert 3:0-ra – vasárnap a hazai környezetben szereplő Miha Podobnikkal találkozott, s ezúttal 3:1-re diadalmaskodott. Ezzel megnyerte a csoportját, így szerepelhet a legjobb 64 között. Első ellenfele a szlovák Alexander Valuch lesz. András Csaba is tagja a főtáblás mezőnynek, ő egyesben a második fordulóban kezd, párosban pedig a horvát Ivor Ban oldalán lép asztalhoz a negyeddöntőbe kerülésért.

WTT-SOROZAT, FEEDER, OTOCEC
Férfiak. Egyes. Selejtező. 1. csoport 
Szántósi Dávid–Dutta (indiai) 3:0 (6, 5, 5)
Szántosi–Podobnik (szlovén) 3:1 (9, –6, 7, 5)

 

Otonec Szántosi Dávid asztalitenisz
