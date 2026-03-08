Asztalitenisz: Szántosi Dávid főtáblás lett Otocecben

A hazai szövetség honlapja alapján a 19 éves magyar játékos – aki kvalifikációs csoportja első körében az indiai Riyan Dutta ellen nyert 3:0-ra – vasárnap a hazai környezetben szereplő Miha Podobnikkal találkozott, s ezúttal 3:1-re diadalmaskodott. Ezzel megnyerte a csoportját, így szerepelhet a legjobb 64 között. Első ellenfele a szlovák Alexander Valuch lesz. András Csaba is tagja a főtáblás mezőnynek, ő egyesben a második fordulóban kezd, párosban pedig a horvát Ivor Ban oldalán lép asztalhoz a negyeddöntőbe kerülésért.

WTT-SOROZAT, FEEDER, OTOCEC

Férfiak. Egyes. Selejtező. 1. csoport

Szántósi Dávid–Dutta (indiai) 3:0 (6, 5, 5)

Szántosi–Podobnik (szlovén) 3:1 (9, –6, 7, 5)