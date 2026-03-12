Öttusa: tíz magyarért lehet szorítani a Viwa Open női döntőjében

Csütörtökön a nők elődöntős küzdelmeivel folytatódott a Viwa Open nemzetközi fedett pályás öttusabajnokság és országos bajnokság a Ludovika Arénában, ebben a szakaszban a 48 versenyző két csoportban küzdött az első 12-12 közé kerülésért, ami a döntőbe jutáshoz kellett. A 16, elődöntőbe jutó magyar női öttusázó közül egyformán nyolcan voltak az A- és a B-csoportban is.

Az egyenes kieséses vívásban a szerdai rangsoroló verseny alapján a csoport első nyolc helyezettjét kiemelték, ők a nyolcaddöntőben kezdtek, a többieknek vívniuk kellett a 16 közé jutásért. Az A-csoportban a nyitó szám Varga Orsolyának (20–26, 16. kiemelt) sikerült a legjobban, három győzelem után a négy között esett ki. Nyerges Réka (26–20., 7.) és Dulai Kinga (25–21, 8.) egy-egy győztes asszó után a nyolc között búcsúzott, utóbbi éppen Guzi Blankát (24–22, 9.) múlta felül, aki ellen az első körben nem állt ki kínai ellenfele. Eszes Noémi (24–22., 12.) és Darányi Zora (20–26., 14.) egy-egy siker után a 16 között búcsúzott, Zemán Zóra (20–26, 15.) és Basa Lili (17–29, 20.) nem nyert asszót. Az akadálypályára a sorsolandó versenyszámok közül az úgynevezett „ufó” (flying hoops) és a falmászó elemek (climbing holds) kerültek be – Varga Orsolya volt a leggyorsabb 32.12-vel, Zemán Zóra is jó időt futott 39.09-cel. Guzi Blanka nem kockáztatott, 44.21-et futott, míg Eszes Noémit egy igen apró tévesztés hátráltatta jelentősen: a billenő létráknál (tilting ladders) kissé féloldalasan ugrott le a szivacsra, és vállal hozzáért az elem egyik tartóoszlopához, amelyért a szabályok értelmében ismételni kellett, viszont csak kicsit később vette észre a versenybíró jelzését, így sajnos még több időt vesztett (1:03.29). A 100 méteres gyorsúszásban Darányi Zora a harmadik időt tempózta (1:01.01), mögötte Guzi Blanka végzett (1:01.40), Zemán Zóra is remek ül zárt (1:02.21).

A kombinált számban az éllovas Vargától 45 másodpercre, kilencedikként rajtoló Guzi Blanka ért be 17 másodperces fórral elsőként, a 13.-ként induló Zemán Zóra az ötödik helyre felfutva harcolta ki a továbbjutást, míg az elsőként kezdő Varga Orsolya tartalékolva is hetedik lett, és szintén döntős, ahogy Dulai Kinga is kilencedikként befutva. Nyerges Réka is ott lesz a fináléban, (12. lett), míg a másfél percen kívül kerülőkkel rajtoló Eszes Noémi a kiemelkedő harmadik kombiidőt futotta 11:51-gyel – egyre feljebb lépett, ám a pályán elért 13. helyezése már nem lett volna elég a továbbjutáshoz, a meglévő 33 másodpercnyi hendikepjével pedig a 17. helyen zárt. Darányi Zora a 16., Basa Lili a 19. helyen búcsúzott.

A B-csoportosok egyenes kieséses vívásában Erdős Rita (23–23, 12.) három győztes asszó után a négy között állt meg, Bágyi Emese (27–19, 7.) egy, Herbák Emma (16–30, 20.) két győztes asszó után a nyolc között esett ki (az elsőben testvérét, Herbák Hannát győzte le), Mészáros Emma (24–22, 9.) szintén egy nyertes asszó után a 16 között búcsúzott. A nyolcaddöntőben kezdő Rajncsák Diána (30–16, 5.) és Gulyás Michelle (28–18, 6.) nem nyert asszót, ahogy az első körben Herbák Hanna (21–25, 13.) és Gyugyi Laura (16–30, 21.) sem. Az akadálypályán Rajncsák Diána 32.42 másodperccel a csoport leggyorsabb idejét futotta, tőle alig maradt el a párizsi olimpiai bajnok Gulyás 34.41-gyel és Mészáros Emma 35.78-cal. Az úszásban a magyarok közül Gulyás végzett legelöl, harmadik lett 1:01.29-cel – Bágyi Emese is remek időt tempózott (1:01.91), ám a bírói jelzés előtt hagyta el a pályáját, így 10 pont büntetést kapott; Mészáros Emma szintén erős idővel zárt (1:02.97).

Az első helyről az orosz Viktorija Szazonova indult 32 másodperc előnnyel Mészáros Emmához képest, és félgőzzel is megőrizte az első helyet – a kilencedikként rajtoló Erdős Rita feljött negyediknek, míg a második, harmadik, negyedik pozícióból induló Mészáros Emma, Gulyás Michelle, Rajncsák Diána hármas szinte egyszerre, gond nélkül ért be a 6-8. helyen. Herbák Emma a 12. helyen ugyancsak elérte a döntőt, míg Bágyi Emese a 14., Herbák Hanna a 22., az úszásban nem induló Gyugyi Laura a 23. helyen fejezte be az elődöntőt.

Pénteken a férfiak elődöntője következik, míg a női elődöntőben búcsúzók a férfiversenyt megelőzően a B-döntőben vesznek részt.

ÖTTUSA

VIWA OPEN FEDETT PÁLYÁS NEMZETKÖZI ÖTTUSABAJNOKSÁG ÉS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, LUDOVIKA ARÉNA

ELŐDÖNTŐ, NŐK

A-csoport

1. Guzi Blanka 1414 pont, 2. Vivienne Meyer (svájci) 1397, 3. Chloe Johnson (brit) 1397, …5. Zemán Zóra 1393, …7. Varga Orsolya 1391, …9. Dulai Kinga 1383, …12. Nyerges Réka 1358, …16. Darányi Zora 1338, 17. Eszes Noémi 1333, …19. Basa Lili 1308

B-csoport

1. Viktorija Szazonova (orosz) 1422, 2. Ilke Özyüksel (török) 1417, 3. Poppy Clark (brit) 1406, 4. Erdős Rita 1406, …6. Mészáros Emma 1398, 7. Rajncsák Diána 1397, 8. Gulyás Michelle 1397, …12. Herbák Emma 1381, …14. Bágyi Emese 1367, …22. Herbák Hanna 1244, 23. Gyugyi Laura 969

Mindkét csoportból az első 12 helyezett jutott tovább a döntőbe.