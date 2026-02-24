Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi Ek: török csapat a Tatabánya negyeddöntős ellenfele

2026.02.24. 11:34
Székely Mártonék a legjobb négybe kerülnének (Fotó: Mol Tatabánya KC)
sorsolás Mol Tatabánya KC férfi kézilabda Európa-kupa
A török Nilüfer Belediyespor lesz a Mol Tatabánya KC ellenfele a férfi kézilabda Európa-kupa negyeddöntőjében.

A bursai csapat az előző idényben ezüstérmes lett a török bajnokságban, jelenleg pedig a tabella második helyen áll a Besiktas mögött.

A párharcok első mérkőzéseit március 28–29-én, a visszavágóit egy héttel később játsszák.

A magyar csapat korábban a norvég Naerbö IL és Runar Sandefjord, illetve a svájci HSC Suhr Aarau együttesét búcsúztatta a harmadik számú európai kupasorozatban.

A keddi, bécsi sorsoláson az is eldőlt, hogy továbbjutás esetén a Tatabánya az elődöntőben a bosnyák RK Izvidaccal vagy a – nyolcaddöntőben a Balatonfüredet búcsúztató – cseh Baník Karvinával találkozik.

A Bognár Alexet foglalkoztató szlovén RK Celje PL ellenfele a negyeddöntőben a román ACS HC Buzau lesz.

 

