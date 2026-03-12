Harry Redknappet vinné tűzoltónak a Tottenhamhez a múlt szeptemberben leköszönt elnök

A csapat katasztrofális szereplése miatt nem csitulnak az indulatok a Tottenham háza táján. Az észak-londoni csapat kedd este kilátástalan játékkal 5–2-es vereséget szenvedett az Atlético Madrid otthonában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a Premier League-ben pedig a 16. pozícióban szerénykedik, mindössze egy ponttal megelőzve a kieső helyen álló West Ham Unitedet.

Nem csoda hát, hogy a „sarkantyúsok” mestereként négyből négy tétmeccset elveszítő Igor Tudor alatt máris inog a kispad, s megindult a spekuláció, ki lehet a horvát edző utóda a fővárosiaknál – írja az ESPN. A klubot elnökként huszonöt évig irányító Daniel Levy szerint Harry Redknapp lenne az ideális jelölt.

„Elég vicces, de Daniel felhívott – árulta el a talkSPORT-nak Redknapp. – A távozásom óta talán egyszer beszéltem vele, s most vezetés közben egyszer csak megszólalt a telefon, a vonal végén pedig nem más volt, mint Daniel Levy. Jó fél órát beszéltünk, elmesélte, mi van vele, s hogy miért távozott a Tottenhamtől, ami elég furcsa volt. Egyszer csak azt mondta: ha ő irányítaná a klubot, visszahozna az idény végéig – nos, ez elég érdekes lenne. De nem hiszem, hogy a jelenlegi vezetőség megkeresne.”

Harry Redknapp ugyanakkor nem zárta ki, hogy elvállalná a feladatot, ha mégis felkérnék.

„Ki ne akarná ezt az állást? A Tottenhamről van szó… Ám bárkit válasszanak is, olyan ember kell, akinek érzelmileg is sokat jelent a klub, aki érzi a csapatot és az ott lévő embereket” – mondta a 79 éves szakember, aki 2008 és 2012 között 198 tétmeccsen irányította a Spurst.