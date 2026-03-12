Nemzeti Sportrádió

El

Ferencváros–Braga 2–0

Harry Redknappet vinné tűzoltónak a Tottenhamhez a múlt szeptemberben leköszönt elnök

V. H. L.V. H. L.
2026.03.12. 17:35
null
Harry Redknapp és Daniel Levy 2009-ben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Harry Redknapp Daniel Levy Tottenham Hotspur
Harry Redknapp lenne az ideális megbízott vezetőedző a Tottenhamné, legalábbis a 2025 szeptemberében leköszönt klubelnök, Daniel Levy szerint – a hírt maga a hetvenkilenc éves szakember osztotta meg a sajtóval.

A csapat katasztrofális szereplése miatt nem csitulnak az indulatok a Tottenham háza táján. Az észak-londoni csapat kedd este kilátástalan játékkal 5–2-es vereséget szenvedett az Atlético Madrid otthonában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a Premier League-ben pedig a 16. pozícióban szerénykedik, mindössze egy ponttal megelőzve a kieső helyen álló West Ham Unitedet.

Nem csoda hát, hogy a „sarkantyúsok” mestereként négyből négy tétmeccset elveszítő Igor Tudor alatt máris inog a kispad, s megindult a spekuláció, ki lehet a horvát edző utóda a fővárosiaknál – írja az ESPN. A klubot elnökként huszonöt évig irányító Daniel Levy szerint Harry Redknapp lenne az ideális jelölt.

„Elég vicces, de Daniel felhívott – árulta el a talkSPORT-nak Redknapp. – A távozásom óta talán egyszer beszéltem vele, s most vezetés közben egyszer csak megszólalt a telefon, a vonal végén pedig nem más volt, mint Daniel Levy. Jó fél órát beszéltünk, elmesélte, mi van vele, s hogy miért távozott a Tottenhamtől, ami elég furcsa volt. Egyszer csak azt mondta: ha ő irányítaná a klubot, visszahozna az idény végéig – nos, ez elég érdekes lenne. De nem hiszem, hogy a jelenlegi vezetőség megkeresne.”

Harry Redknapp ugyanakkor nem zárta ki, hogy elvállalná a feladatot, ha mégis felkérnék.

„Ki ne akarná ezt az állást? A Tottenhamről van szó… Ám bárkit válasszanak is, olyan ember kell, akinek érzelmileg is sokat jelent a klub, aki érzi a csapatot és az ott lévő embereket”mondta a 79 éves szakember, aki 2008 és 2012 között 198 tétmeccsen irányította a Spurst.

Kapcsolódó tartalom

Spurs-bakiparádé Madridban, 5–2-re nyert az Atlético

A londoniak cseh kapusa, Antonín Kinsky lett a BL-ben az első kapus, akit hibái miatt a huszadik perc előtt le kellett cserélni.

„Tizenöt éve edzősködöm, de ilyet még nem csináltam” – Igor Tudor a kapuscseréről

David de Gea: „Aki nem volt kapus, az nem tudja felfogni, mennyire nehéz ezen a poszton játszani.”

 

 

Harry Redknapp Daniel Levy Tottenham Hotspur
Legfrissebb hírek

Máris a távozást fontolgatja a Spurs BL-ben betliző kapusa – sajtóhír

Bajnokok Ligája
Tegnap, 17:34

„Tizenöt éve edzősködöm, de ilyet még nem csináltam” – Igor Tudor a kapuscseréről

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:13

Tudor a Tottenham veresége után: Most jobban bízom a sikerünkben, mint a meccs előtt

Angol labdarúgás
2026.03.06. 06:32

Kiállítás után összeomlott a Spurs a Palace ellen, szurkolói már a szünet előtt elindultak haza

Angol labdarúgás
2026.03.05. 23:13

Óriási összeget, a bevételének közel felét elbukhatja a Spurs, ha kiesik a Premier League-ből

Angol labdarúgás
2026.03.05. 17:53

A játékosok pénztárcája bánja, ha a Tottenham kiesik a Premier League-ből

Angol labdarúgás
2026.03.02. 18:57

A Spurs új edzője szerint szembejött a valóság az Arsenal ellen; a szakértők Gyökerest dicsérték

Angol labdarúgás
2026.02.23. 09:29

Eze és Gyökeres is duplázott, az Arsenal simán hozta az észak-londoni derbit

Angol labdarúgás
2026.02.22. 19:40
Ezek is érdekelhetik