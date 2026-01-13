A jövő lehetséges sztárjaival találkozott Budapesten a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke

A 48 éves brazil sportdiplomata – aki 2017 óta az IPC elnöke, és tavaly a harmadik, egyben utolsó ciklusát kezdte a szervezet élén – a 68. Nemzeti Sport Gála alkalmából látogatott a magyar fővárosba a Magyar Paralimpiai Bizottság meghívására. Hétfőn díjat adott át a Magyar Állami Operaházban rendezett ünnepségen, kedden pedig a hazai parasport bölcsőjének számító Mozgásjavító Általános Iskolába látogatott, ahol sportági bemutatókon vett részt.

„Minden innen indul. Jó néhány paralimpiai bajnok itt kezdte a sportolást, és a most itt tanulók közül is sokan itt találkoznak először valamilyen mozgásformával – nyilatkozott az M4 Sportnak Andrew Parsons. – Egy országnak fontosak a paralimpiai bajnokok, mert a gyerekek felnéznek rájuk, de az is lényeges, hogy a fogyatékkal élő gyerekek megértsék, nekik is joguk van a sportoláshoz. Az itteni körülmények pedig alkalmasak arra, hogy ezt biztosítsák. A sport annyi mindenre megtanítja őket: hogyan kell nyerni és hogyan kell veszíteni, hogyan kell kitartani és csapatban együttműködni. Minden innen indul.”

Az IPC vezetője dicsérte a magyar paralimpiai mozgalmat, szerinte a Magyar Paralimpiai Bizottság egy erős szervezet és nagyon aktív a nemzetközi porondon.

„Az elnöküket, Szabó Lászlót évek óta ismerem, nagyon sok közös projektünk volt. A kormány is nagy erőkkel támogatja a fogyatékkal élők sportját, ez teljesen világos. Ezért is éreztem fontosnak, hogy ellátogassak ide – fogalmazott. – Tegnap a magyar sport sztárjaival lehettem egy színpadon, ma pedig a jövő lehetséges nagy sztárjaival találkozhattam. Fontos látni, hogy ez az intézmény mennyire segíti a gyerekeket, a beilleszkedésüket a társadalomba.”

A keddi eseményen ott volt mások mellett Kiss Péter Pál parakajakos is, aki a hétfői Nemzeti Sport Gálán sorozatban hatodszor nyerte el az év fogyatékos férfi sportolója címet.