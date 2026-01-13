„Szia, Sportgála!” – a hős kisfiú is jelen volt az év legjobbjainak díjazásán

Talán nincs ember az országban a hangfelvétel nyilvánosságra hozása óta, aki ne találkozott volna már legalább egyszer a „Na, szia, mentő!” beköszönéssel. Az akkor még négy, mára öt éves Filip Medárd édesanyjához hívott így segítséget, aki alacsony vércukorszintje miatt vált kontaktusképtelenné.

Medárd rendkívüli tette iránt a 68. Nemzeti Sport Gála is kifejezte tiszteletét azzal, hogy meghívta a fiút és édesanyját, Renátát a budapesti Operaházba.

„Van aztán itt még valaki, akit külön említeni és köszönteni szeretnék, mert személyesen tisztel meg bennünket a jelenlétével ma este és aki a sporttal rokon egészségmegőrzés 2025-ös hőse. Sőt szuperhőse. Önök mind tudni fogják, hogy kire gondolok, ha csak annyit mondok, hogy »Na, szia, Medárd!«” – fogalmazott pódiumi nyitóbeszédében Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője

„Szia, Sportgála!” – érkezett a válasz Medárdtól.