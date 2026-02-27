Márton Viviana kilencedik lett a tekvandósok Bulgária Openjén

A 62 kilogrammos küzdelmi kategóriában indult olimpiai és világbajnok magyar versenyző a hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint 2:0-s győzelemmel kezdett egy brit rivális ellen, a folytatásban azonban, a legjobb nyolc közé jutásért vívott meccsén a döntő menetben alulmaradt a spanyol színekben versenyző Ekaterina Rebon Fedorovával szemben, így 2:1-es vereséggel búcsúzott az év első versenyén.

Ikertestvére, a háromszoros világbajnok Márton Luana betegség miatt nem tudott pástra lépni.