Márton Viviana kilencedik lett a tekvandósok Bulgária Openjén

2026.02.27. 20:29
Márton Viviana (Fotó: Magyar Tekvondó Szövetség/Facebook, archív)
tekvandó Márton Luana Márton Viviana
Márton Viviana kilencedikként végzett a Bulgária Openen, a tekvandósok hagyományos nemzetközi viadalán.

A 62 kilogrammos küzdelmi kategóriában indult olimpiai és világbajnok magyar versenyző a hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint 2:0-s győzelemmel kezdett egy brit rivális ellen, a folytatásban azonban, a legjobb nyolc közé jutásért vívott meccsén a döntő menetben alulmaradt a spanyol színekben versenyző Ekaterina Rebon Fedorovával szemben, így 2:1-es vereséggel búcsúzott az év első versenyén.

Ikertestvére, a háromszoros világbajnok Márton Luana betegség miatt nem tudott pástra lépni.

 

