Nemzeti Sportrádió

Hetekre kidőlt a Falco válogatott kosarasa

2026.02.19. 09:17
null
Tanoh Dez (2) térdszalagja sérült (Fotó: Földi Imre)
Címkék
kosárlabda Tanoh Dez András Falco
Hetekre kidőlt Tanoh Dez András, a férfi kosárlabda Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjére címvédőként készülő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott játékosa.

A 23 éves hátvéd szombaton, a Kaposvár ellen 99–93-ra megnyert bajnoki mérkőzés első perceiben egy rossz leérkezést követően nem tudta folytatni a játékot. 

A klub tájékoztatása szerint az elvégzett vizsgálatok során megállapították, hogy térdszalaghúzódást szenvedett, s azóta elkezdte a rehabilitációt, amely várhatóan három-négy hetet vesz igénybe.

Ez azt jelenti, hogy a 192 centis kosaras kihagyja a budapesti BOK Csarnokban sorra kerülő Final Fourt és a válogatott jövő héten esedékes két, franciák elleni világbajnoki selejtezőjét is.

 

kosárlabda Tanoh Dez András Falco
Legfrissebb hírek

Kosár: Szabó-Haklits Márk megtalálta a számítását a Stella Azzurrában

Utánpótlássport
2026.02.14. 15:56

Női kosár NB I: negyvenpontos kiütést mért a Sopron a Győrre

Kosárlabda
2026.02.13. 19:41

Milos Konakov: Duplán ünnepeltünk a srácokkal

Kosárlabda
2026.02.13. 14:07

Kosárlabda: Nagy Ágoston megérett a nagyobb feladatokra

Utánpótlássport
2026.02.12. 17:42

Legyőzte lengyel vendégét a Falco, és bejutott a legjobb nyolc közé az Európa-kupában

Kosárlabda
2026.02.11. 20:25

Férfi kosárlabda NB I: a Szeged megóvja a Szolnok elleni meccsét

Kosárlabda
2026.02.11. 07:49

Női kosárlabda NB I: megvan a Szigetszentmiklós második győzelme

Kosárlabda
2026.02.08. 21:12

Kosárlabda: a Szolnok könnyedén győzött a Pécs ellen

Kosárlabda
2026.02.06. 18:54
Ezek is érdekelhetik