Hetekre kidőlt a Falco válogatott kosarasa

Hetekre kidőlt Tanoh Dez András, a férfi kosárlabda Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjére címvédőként készülő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott játékosa.
A 23 éves hátvéd szombaton, a Kaposvár ellen 99–93-ra megnyert bajnoki mérkőzés első perceiben egy rossz leérkezést követően nem tudta folytatni a játékot.
A klub tájékoztatása szerint az elvégzett vizsgálatok során megállapították, hogy térdszalaghúzódást szenvedett, s azóta elkezdte a rehabilitációt, amely várhatóan három-négy hetet vesz igénybe.
Ez azt jelenti, hogy a 192 centis kosaras kihagyja a budapesti BOK Csarnokban sorra kerülő Final Fourt és a válogatott jövő héten esedékes két, franciák elleni világbajnoki selejtezőjét is.
Legfrissebb hírek
Milos Konakov: Duplán ünnepeltünk a srácokkal
Kosárlabda
2026.02.13. 14:07
Kosárlabda: a Szolnok könnyedén győzött a Pécs ellen
Kosárlabda
2026.02.06. 18:54
Ezek is érdekelhetik