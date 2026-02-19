Hetekre kidőlt a Falco válogatott kosarasa

A 23 éves hátvéd szombaton, a Kaposvár ellen 99–93-ra megnyert bajnoki mérkőzés első perceiben egy rossz leérkezést követően nem tudta folytatni a játékot.

A klub tájékoztatása szerint az elvégzett vizsgálatok során megállapították, hogy térdszalaghúzódást szenvedett, s azóta elkezdte a rehabilitációt, amely várhatóan három-négy hetet vesz igénybe.

Ez azt jelenti, hogy a 192 centis kosaras kihagyja a budapesti BOK Csarnokban sorra kerülő Final Fourt és a válogatott jövő héten esedékes két, franciák elleni világbajnoki selejtezőjét is.