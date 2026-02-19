Nemzeti Sportrádió

Már nem szabad hibáznia az Építőknek, ha Kölnről álmodik

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
2026.02.19. 09:53
null
Dragan Pesmalbek hisz benne, hogy odaérhetnek a csoport második helyére (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
One Veszprém HC férfi kézilabda BL Dragan Pesmalbek férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A nemzetközi kupák történetében 21. alkalommal csap össze egymással a Veszprém és a Kielce férfi kézilabdacsapata, a magyar együttes legutóbb 2017-ben szerzett pontot lengyel ellenfele otthonában, most viszont már nem szabad botlania a sorozatban, ha egyből a negyeddöntőbe akar jutni.

Bár az első csoportmeccset tavaly októberben megnyerte a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában a Industria Kielce ellen, a 35–33-as hazai siker azért jól mutatja, hogy Xavier Pascual alakulatának nagyon oda kell figyelnie Lengyelországban a csoportvisszavágón.

„A Kielce most főleg otthon erős, még a világ egyik legjobb csapatát, a dán Aalborgot is majdnem legyőzte, ezért végig észnél kell lennünk. Nagyon agresszív, elöl és hátul is kemény rivális, ha nyerni akarunk, nekünk még keményebbnek kell lennünk – mondta a beálló Dragan Pesmalbek, aki az 500. gólját szerezte az Építők mezében a Fradi elleni múlt heti bajnokin. – Hiszünk benne, hogy odaérhetünk a csoport második helyére, ehhez első körben meg kell nyernünk az utolsó négy meccsünket, de már nem csupán rajtunk múlik, elcsípjük-e a második helyet. Ha előttünk lesz az esély, meg kell ragadnunk, és legalább a csoport harmadik helyét mindenképpen meg kell őriznünk a Nantes és a Sporting előtt.”

A két gárda a 21. alkalommal csap össze egymással, a Veszprém legutóbb 2017-ben rabolt pontot a Kielce otthonából, azóta a hazaiak nyerték meg mind a három lengyelországi összecsapást, igaz, mindegyik alkalommal szoros volt a küzdelem. Az Építők két bajnoki és egy Magyar Kupa-meccsen már túl van idén, tehát volt ideje bemelegedni, igaz, játékerő szempontjából sem a Budakalász, sem a Fradi, sem a Gyöngyös nem hasonlítható össze a Talant Dujsebajev irányította Kielcével.

Arra a magyar bajnoknak azért lehet alapoznia, hogy a BL harmadik legjobb gólszerzője volt az ősszel meccsenként 33.7 szerzett góllal, a szerzett és a kapott gólokat nézve is jobbak a mutatói a lengyeleknél, akik hazai pályán tavaly a Füchse Berlintől (32–37) és a Nantes-tól is (27–35) kikaptak, valamint 32–32-es döntetlent játszottak az Aalborggal.

A csoport harmadik helyén álló Építők célja továbbra is az, hogy a nyolcas első két helyének valamelyikén, azaz negyeddöntőbe jutást érő pozícióban végezzen, amire van reális esélye, de innentől nem szabad hibáznia. A lengyeleknek sokkal egyértelműbb céljuk lehet, ha ugyanis győzni tudnak csütörtökön, mindenképpen ott lesznek az áprilisban kezdődő egyenes kieséses szakaszban, ugyanis a norvég Kol­stad 36–24-es vereséget szenvedett a dán Aalborg otthonában, így vészesen csökkent a továbbjutási esélye.  

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Füchse Berlin (német)
20.45: Nantes (francia)–Sporting CP (portugál)
Szerdán játszották
Aalborg (dán)–Kolstad (norvég) 33–23 (17–14)

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Aalborg11911352–303+4919
2. Füchse Berlin1091343–311+3218
3. VESZPRÉM1064337–314+2312
4. Sporting1055340–337+310
5. Kielce10415321–326–59
6. Nantes1046315–298+178
7. Kolstad1129310–398–884
8. Dinamo Bucuresti1019284–315–312

 

 

One Veszprém HC férfi kézilabda BL Dragan Pesmalbek férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

A Magdeburg tizenegyedik meccsét is megnyerte a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
12 órája

A Veszprém kézilabdázói világklasszis bokszolóba botlottak bele Lengyelországban

Kézilabda
14 órája

Magabiztosan nyert a PSG és az Aalborg is a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
14 órája

Későn ébredt fel a Szeged, nyolc góllal kapott ki otthon a Barcától

Kézilabda
15 órája

Imanol Garciandia: A Barca sem legyőzhetetlen!

Kézilabda
Tegnap, 6:40

Továbbra is hibátlan a Veszprém, 14 góllal győzte le az FTC-t a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.02.13. 19:41

Férfi kézi: Edwards távozik Veszprémből, Németországban folytatja – hivatalos

Kézilabda
2026.02.13. 18:39

Könnyedén megverte a Veszprém a sereghajtót a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.02.05. 19:49
Ezek is érdekelhetik