Már nem szabad hibáznia az Építőknek, ha Kölnről álmodik

Bár az első csoportmeccset tavaly októberben megnyerte a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában a Industria Kielce ellen, a 35–33-as hazai siker azért jól mutatja, hogy Xavier Pascual alakulatának nagyon oda kell figyelnie Lengyelországban a csoportvisszavágón.

„A Kielce most főleg otthon erős, még a világ egyik legjobb csapatát, a dán Aalborgot is majdnem legyőzte, ezért végig észnél kell lennünk. Nagyon agresszív, elöl és hátul is kemény rivális, ha nyerni akarunk, nekünk még keményebbnek kell lennünk – mondta a beálló Dragan Pesmalbek, aki az 500. gólját szerezte az Építők mezében a Fradi elleni múlt heti bajnokin. – Hiszünk benne, hogy odaérhetünk a csoport második helyére, ehhez első körben meg kell nyernünk az utolsó négy meccsünket, de már nem csupán rajtunk múlik, elcsípjük-e a második helyet. Ha előttünk lesz az esély, meg kell ragadnunk, és legalább a csoport harmadik helyét mindenképpen meg kell őriznünk a Nantes és a Sporting előtt.”

A két gárda a 21. alkalommal csap össze egymással, a Veszprém legutóbb 2017-ben rabolt pontot a Kielce otthonából, azóta a hazaiak nyerték meg mind a három lengyelországi összecsapást, igaz, mindegyik alkalommal szoros volt a küzdelem. Az Építők két bajnoki és egy Magyar Kupa-meccsen már túl van idén, tehát volt ideje bemelegedni, igaz, játékerő szempontjából sem a Budakalász, sem a Fradi, sem a Gyöngyös nem hasonlítható össze a Talant Dujsebajev irányította Kielcével.

Arra a magyar bajnoknak azért lehet alapoznia, hogy a BL harmadik legjobb gólszerzője volt az ősszel meccsenként 33.7 szerzett góllal, a szerzett és a kapott gólokat nézve is jobbak a mutatói a lengyeleknél, akik hazai pályán tavaly a Füchse Berlintől (32–37) és a Nantes-tól is (27–35) kikaptak, valamint 32–32-es döntetlent játszottak az Aalborggal.

A csoport harmadik helyén álló Építők célja továbbra is az, hogy a nyolcas első két helyének valamelyikén, azaz negyeddöntőbe jutást érő pozícióban végezzen, amire van reális esélye, de innentől nem szabad hibáznia. A lengyeleknek sokkal egyértelműbb céljuk lehet, ha ugyanis győzni tudnak csütörtökön, mindenképpen ott lesznek az áprilisban kezdődő egyenes kieséses szakaszban, ugyanis a norvég Kol­stad 36–24-es vereséget szenvedett a dán Aalborg otthonában, így vészesen csökkent a továbbjutási esélye.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Füchse Berlin (német)

20.45: Nantes (francia)–Sporting CP (portugál)

Szerdán játszották

Aalborg (dán)–Kolstad (norvég) 33–23 (17–14)