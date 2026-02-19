Már nem szabad hibáznia az Építőknek, ha Kölnről álmodik
Bár az első csoportmeccset tavaly októberben megnyerte a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában a Industria Kielce ellen, a 35–33-as hazai siker azért jól mutatja, hogy Xavier Pascual alakulatának nagyon oda kell figyelnie Lengyelországban a csoportvisszavágón.
„A Kielce most főleg otthon erős, még a világ egyik legjobb csapatát, a dán Aalborgot is majdnem legyőzte, ezért végig észnél kell lennünk. Nagyon agresszív, elöl és hátul is kemény rivális, ha nyerni akarunk, nekünk még keményebbnek kell lennünk – mondta a beálló Dragan Pesmalbek, aki az 500. gólját szerezte az Építők mezében a Fradi elleni múlt heti bajnokin. – Hiszünk benne, hogy odaérhetünk a csoport második helyére, ehhez első körben meg kell nyernünk az utolsó négy meccsünket, de már nem csupán rajtunk múlik, elcsípjük-e a második helyet. Ha előttünk lesz az esély, meg kell ragadnunk, és legalább a csoport harmadik helyét mindenképpen meg kell őriznünk a Nantes és a Sporting előtt.”
A két gárda a 21. alkalommal csap össze egymással, a Veszprém legutóbb 2017-ben rabolt pontot a Kielce otthonából, azóta a hazaiak nyerték meg mind a három lengyelországi összecsapást, igaz, mindegyik alkalommal szoros volt a küzdelem. Az Építők két bajnoki és egy Magyar Kupa-meccsen már túl van idén, tehát volt ideje bemelegedni, igaz, játékerő szempontjából sem a Budakalász, sem a Fradi, sem a Gyöngyös nem hasonlítható össze a Talant Dujsebajev irányította Kielcével.
Arra a magyar bajnoknak azért lehet alapoznia, hogy a BL harmadik legjobb gólszerzője volt az ősszel meccsenként 33.7 szerzett góllal, a szerzett és a kapott gólokat nézve is jobbak a mutatói a lengyeleknél, akik hazai pályán tavaly a Füchse Berlintől (32–37) és a Nantes-tól is (27–35) kikaptak, valamint 32–32-es döntetlent játszottak az Aalborggal.
A csoport harmadik helyén álló Építők célja továbbra is az, hogy a nyolcas első két helyének valamelyikén, azaz negyeddöntőbe jutást érő pozícióban végezzen, amire van reális esélye, de innentől nem szabad hibáznia. A lengyeleknek sokkal egyértelműbb céljuk lehet, ha ugyanis győzni tudnak csütörtökön, mindenképpen ott lesznek az áprilisban kezdődő egyenes kieséses szakaszban, ugyanis a norvég Kolstad 36–24-es vereséget szenvedett a dán Aalborg otthonában, így vészesen csökkent a továbbjutási esélye.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Füchse Berlin (német)
20.45: Nantes (francia)–Sporting CP (portugál)
Szerdán játszották
Aalborg (dán)–Kolstad (norvég) 33–23 (17–14)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Aalborg
|11
|9
|1
|1
|352–303
|+49
|19
|2. Füchse Berlin
|10
|9
|–
|1
|343–311
|+32
|18
|3. VESZPRÉM
|10
|6
|–
|4
|337–314
|+23
|12
|4. Sporting
|10
|5
|–
|5
|340–337
|+3
|10
|5. Kielce
|10
|4
|1
|5
|321–326
|–5
|9
|6. Nantes
|10
|4
|–
|6
|315–298
|+17
|8
|7. Kolstad
|11
|2
|–
|9
|310–398
|–88
|4
|8. Dinamo Bucuresti
|10
|1
|–
|9
|284–315
|–31
|2