MotoGP: utcai pályára költözik az Ausztrál Nagydíj

KOVÁCS NIKOLETT
2026.02.19. 10:43
Nyomokban Formula–1-es pályát tartalmaz vonalvezetés (Fotó: Yamaha Motor Australia)
MotoGP Ausztrál Nagydíj Adelaide
A MotoGP Ausztrál Nagydíját 2027-től az Adelaide Street Circuiten rendezik – jelentette be a dél-ausztráliai kormányfő Peter Malinauskas, valamint a versenysorozat jogtulajdonosa, a MotoGP Sports Entertainment Group.

Az európai idő szerint ma hajnalban tett bejelentés több szempontból is megdöbbentő, már-már sokkoló.

Hatéves megállapodást kötött a MotoGP Sports Entertainment Group – a versenysorozat jogtulajdonosa, a korábban Dorna Sports néven futó cég – a dél-ausztráliai kormánnyal és Adelaide városával, miszerint 2027-től Adelaide belvárosában rendezik meg a MotoGP Ausztrál Nagydíját, melynek 1997 óta a legendás Phillip Island-i pálya adott otthont és amit idén láthatunk utoljára a versenynaptárban – legalábbis egy jó ideig biztosan.

„Ez a mérföldkőnek számító esemény lesz az első MotoGP Nagydíj, melyet belvárosi helyszínen rendeznek meg. A sportág modern korában megkövetelt, kompromisszumok nélküli biztonsági előírások betartásával” – szól a hivatalos sajtóközlemény.

Az első adelaide-i Ausztrál Nagydíjat 2027 novemberében rendezik meg, a pálya körülbelül 4 195 km hosszú lesz, 18 kanyarral a város utcáin, és 340 km/órás végsebességre számítanak a királykategóriában.

„A pálya kialakítása a híres Adelaide Street Circuit tervét követi, amely 1985 és 1995 között adott otthont a Forma-1-es versenyeknek, azokkal a jelentős módosításokkal, melyekre annak érdekében van szükség, hogy a versenyzők biztonsága továbbra is az elsődleges legyen.”

Ezzel a lépéssel a sorozat teljesen szembemegy az elmúlt közel 40 évben végzett munkával, ami arról szólt, hogy a MotoGP-t biztonságosabbá tegyék, köztük azon tendenciával, ami a bukóterek növeléséről és bizonyos helyszínek elhagyásáról szólt, mert azok egyre kevésbé vagy egyáltalán nem feleltek meg az újkori, egyre gyorsuló motorsportnak.

 

