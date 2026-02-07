Szavazás: a New England Patriots vagy a Seattle Seahawks nyeri a Super Bowlt?
Vasárnap (magyar idő szerint már hétfőn, 0.30-tól kezdődően) a californiai Santa Clarában található Levi's Stadionban megrendezik a 60. Super Bowlt a Seattle Seahawks és a New England Patriots részvételével Szavazzon, ön szerint melyik csapat nyeri az NFL döntőjét?
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
SUPER BOWL
Február 9., hétfő
0.30: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
