Szavazás: a New England Patriots vagy a Seattle Seahawks nyeri a Super Bowlt?

2026.02.07. 10:56
Ön szerint ki nyeri a Super Bowlt? (Fotó: Getty Images)
Vasárnap (magyar idő szerint már hétfőn, 0.30-tól kezdődően) a californiai Santa Clarában található Levi's Stadionban megrendezik a 60. Super Bowlt a Seattle Seahawks és a New England Patriots részvételével Szavazzon, ön szerint melyik csapat nyeri az NFL döntőjét?

SZAVAZÁS

Ki nyeri a 60. Super Bowlt?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
SUPER BOWL
Február 9., hétfő
0.30: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
 

Ezek is érdekelhetik