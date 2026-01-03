Szabó Roni Oszkár és Pais-Hank Olivér 2032-ben már éremért akar küzdeni Brisbane-ben

Kereken tíz versenyen indult 2025-ben a 49-es olimpiai hajóosztályban versenyző Szabó Roni Oszkár, Pais-Hank Olivér vitorlázó kettős, az U23-as világbajnokságon a 10., az U23-as Európa-bajnokságon az 5. helyet érték el. Közel három éve alkotnak egységet, rengeteg megszerzett tapasztalattal vágnak bele a 2026-os idénybe, az elkövetkező időszakban a 2028-as olimpiára kijutás a cél.

„Tavaly azon a lengyelországi versenyen vitorláztunk messze a legjobban, amelyet a 2027-es kvalifikációs világbajnokság helyszínén rendeztek. Sok olyan versenyző indult, akik kvótát akarnak szerezni, így erős mezőnyben és különböző kondíciók között kellett helytállnunk – mondta Szabó Roni Oszkár. – De sok versenyt edzésként kezeltünk, kevesebbet foglalkoztunk az eredménnyel, inkább különböző részcélokat tűztünk ki magunk elé, és annak megfelelően értékeltünk, mennyire sikerült megvalósítanunk őket.”

A páros mindkét tagja külföldön tanul, Szabó Roni Oszkár Amszterdamban, Pais-Hank Olivér Milánóban jár egyetemre, így nem volt mindig egyszerű összeegyeztetniük a tanulást a magas szintű sportolással, de megoldották, a sportra szánt idejük nagy részét vitorlázással tudták tölteni. A páros 2025-ben 170 napot töltött együtt a vízen, ezt a számot idén 200-ra emelik, miközben a legfőbb erényüknek a higgadtságot és a kitartást tartják.

„Bármilyen nehéz is az adott verseny, mi az utolsó napig küzdünk. Sohasem engedünk el egy versenyt. Legutóbb Portugáliában sem kezdtünk valami jól, de nem adtuk fel, és minden nap jöttünk fel. A kitartásra jó példa, amikor az egyik edzőtáborban Roninak eltört néhány ujja, ilyenkor mások biztosan pihenőt tartanának, hogy rendbe jöjjön, de ő végigtolta a másfél-két hónapot, inkább minden nap kötözgette a sérült ujjait, semmint hogy leálljunk az edzéssel vagy a versenyekkel” – tette hozzá Pais-Hank Olivér.

A 2026-os év két célversenye számukra a májusi világbajnokság, valamint a júliusi Európa-bajnokság lesz, összesen közel feleannyi versenyen indulnak majd, mint tavaly, viszont jobban összpontosítanak az eredményre. Hosszú távon pedig szeretnének létrehozni egy olyan fenntartható rendszert, amely aztán 12–16 évig működik, még jobban növelve olimpiai esélyeiket – mert 2032-ben már éremért akarnak küzdeni.