MK: Budapest Honvéd–ESMTK
A labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az NB II-es Budapest Honvéd a harmadosztályú ESMTK-t fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
MOL MAGYAR KUPA
5. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–ESMTK 0–0 – ÉLŐ
Bozsik Aréna, xxxx néző. Vezeti: Rúsz Márton (Vígh-Tarsonyi Gergő, Berényi Ákos)
HONVÉD: Dúzs – Pauljevics, Szabó A., Csontos – Kállai K., Kesztyűs, Gáspár, Varga B. – Zuigeber, Kántor K., Pinte. Vezetőedző: Feczkó Tamás
ESMTK: Bencze – Molnár R., Molnár T., Zsemlye, Száhl – D'Urso, Slezák – Schildkraut, Soós, Molnár J. – Burzi. Vezetőedző: Turi Zoltán
Cikkünk folyamatosan frissül...
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, mire megy az előző körben a DVSC-t búcsúztató Budapest Honvéd az ESMTK ellen, amely a Kozármislenyen jutott túl.
