MK: Budapest Honvéd–ESMTK

MOL MAGYAR KUPA

5. FORDULÓ



BUDAPEST HONVÉD FC–ESMTK 0–0 – ÉLŐ

Bozsik Aréna, xxxx néző. Vezeti: Rúsz Márton (Vígh-Tarsonyi Gergő, Berényi Ákos)

HONVÉD: Dúzs – Pauljevics, Szabó A., Csontos – Kállai K., Kesztyűs, Gáspár, Varga B. – Zuigeber, Kántor K., Pinte. Vezetőedző: Feczkó Tamás

ESMTK: Bencze – Molnár R., Molnár T., Zsemlye, Száhl – D'Urso, Slezák – Schildkraut, Soós, Molnár J. – Burzi. Vezetőedző: Turi Zoltán

Cikkünk folyamatosan frissül...

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, mire megy az előző körben a DVSC-t búcsúztató Budapest Honvéd az ESMTK ellen, amely a Kozármislenyen jutott túl.