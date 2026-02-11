Nemzeti Sportrádió

MK: Budapest Honvéd–ESMTK

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.02.11. 16:47
null
Pintéék az ESMTK ellen jutnának tovább (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló, archív)
Címkék
Honvéd Magyar Kupa élő közvetítés ESMTK
A labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az NB II-es Budapest Honvéd a harmadosztályú ESMTK-t fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

MOL MAGYAR KUPA
5. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–ESMTK 0–0 – ÉLŐ
Bozsik Aréna, xxxx néző. Vezeti: Rúsz Márton (Vígh-Tarsonyi Gergő, Berényi Ákos)
HONVÉD: Dúzs – Pauljevics, Szabó A., Csontos – Kállai K., Kesztyűs, Gáspár, Varga B. – Zuigeber, Kántor K., Pinte. Vezetőedző: Feczkó Tamás
ESMTK: Bencze – Molnár R., Molnár T., Zsemlye, Száhl – D'Urso, Slezák – Schildkraut, Soós, Molnár J.  – Burzi. Vezetőedző: Turi Zoltán

Cikkünk folyamatosan frissül...

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, mire megy az előző körben a DVSC-t búcsúztató Budapest Honvéd az ESMTK ellen, amely a Kozármislenyen jutott túl.

 

Honvéd Magyar Kupa élő közvetítés ESMTK
Legfrissebb hírek

MK: Ferencváros–Csákvár

Labdarúgó NB I
14 perce

MK: ZTE FC–Vasas FC

Labdarúgó NB I
38 perce

MK: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC

Labdarúgó NB I
1 órája

Lovrencsics Balázs góljával a Soroksár kiejtette a DEAC-ot a Magyar Kupából

Labdarúgó NB II
3 órája

MK: a bajnokságra fókuszáló DVTK a kupadöntőt is megcélozza

Labdarúgó NB I
8 órája

MK: Lehoczki a Fradi ellen megmutatná; Radóék célja a továbbjutás Zalaegerszegen

Labdarúgó NB I
9 órája

Jobb, mint az Olasz Kupa – Bodnár Zalán jegyzete

Labdarúgó NB I
17 órája

Klasszikus körkapcsolással és élő közvetítésekkel készül a közmédia a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőire

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:24
Ezek is érdekelhetik