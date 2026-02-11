Felbontották a kölcsönszerződését, de nem tér vissza a DVTK-hoz a légiós – hivatalos

Christ Tiéhi 2025 elején igazolt a DVTK-hoz, ahol tavasszal 12 bajnokin kapott szerepet, nyolcszor kezdőként.

A francia-elefántcsontparti középpályást a nyáron kölcsönadták Csehországba a diósgyőriek, a Banik Ostravában azonban nem tudott alapemberré válni, csak öt bajnokin játszott 310 percet.

A cseh bajnokságban csak 13. helyen álló ostravaiak bejelentették, hogy felbontották Tiéhi kölcsönszerződését.

„Megegyeztünk a kölcsönszerződés felbontásáról, így Christ tavasszal már nem nálunk futballozik” – mondta Ludek Miklosko sportigazgató.

Tiéhi pénteken a csehek második csapatával repült el a törökországi edzőtáborba, de a szerződésbontás után visszatér a DVTK-hoz. A 27 éves labdarúgó viszont nem marad a csapatnál, ugyanis kölcsönvette a Maccabi Bnei Reineh, információink szerint a nyárig szerepel kölcsönben az izraeli csapatnál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)

Kölcsönbe érkezők: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen FC – Skócia), Lamin Colley (gambiai, Puskás Akadémia FC), Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC, az ősszel kooperációs kölcsönben: Soroksár SC)

Kölcsönből visszatértek: Christ Tiéhi (francia-elefántcsontparti, Banik Ostrava – Csehország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencvárosi TC), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán),

Kölcsönbe távozók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Christ Tiéhi (francia-elefántcsontparti, Maccabi Bnei Reineh – Izrael)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC, onnan kölcsönbe BVSC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –