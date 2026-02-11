Kiderült, mennyi kihagyás vár az Újpest német játékosára
Körülbelül egy hónapig nem lesz bevethető Arne Maier, az Újpest labdarúgócsapatának játékosa, aki a Ferencváros elleni derbin sérült meg.
Az Újpest labdarúgócsapata közleményt adott ki a sérültek állapotáról a hivatalos honlapján.
A télen igazolt Arne Maier az első mérkőzésén, a Ferencváros elleni derbin sérült meg, és már az első félidőben le kellett cserélni. A lila-fehérek hivatalos honlapja megírta, hogy a következő időszakban kezelések várnak rá, és várhatóan egy hónapot hagy ki.
Kaczvinszki Dominik az ősszel elszenvedett súlyos fejsérülése után egyre közelebb jár ahhoz, hogy teljes edzésmunkát végezzen, jelenleg futó- és labdás edzéseket végez. Sarkadi Kristóf combhajlító-sérüléssel bajlódik, ő Kaczvinszkivel együtt végzi a rehabilitációt.
