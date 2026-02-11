Szabó László a Magyar Parasport Napjáról: Figyeljünk oda a fogyatékkal élő embertársainkra

Február 22-én immáron kilencedik alkalommal rendezik meg a Magyar Parasport Napját – a 2018-ban életre hívott országos szintű kezdeményezés célja (amelynek programját a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, a FODISZ koordinál) a figyelem felhívása a fogyatékossággal élőkre, valamint a sport fontosságára. Az esemény felvezetéseként sajtótájékoztatót tartottak szerdán az MBH Bank Nyrt. V. kerületi báltermében, amelyen szó esett a nap programjáról, bemutatták a nagyköveteket, és sor került az MBH Bank és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) közötti együttműködés aláírására is.

Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese rámutatott, a helyszín, mint az egykori Tiszti kaszinó épülete szimbolikus, hiszen korábban itt vívó- és birkózóterem is működött, a tisztek kipróbálhatták a sportágakat, ami hozzájárult a Honvédség működéséhez. „Jelmondatunk: a saját utunkat járjuk. Elsősorban magunkban kell hinnünk ahhoz, hogy akár járatlan utakon is az élre törjünk, a parasportolókat pedig példamutató akaraterő, kitartás és szorgalom jellemzi, amellyel megmutatják, hogy hátrányból indulva is képesek kiemelkedő eredményekre. A sport és a pénzügyi szektor összekapcsolódik, hiszen a siker eléréséhez mindkettőben fontos a hosszú távú stratégiai terv. Bankunk büszkén áll ki a parasportolók mellett és lép együttműködésre a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, pénzintézetünk célja, hogy hozzájáruljon a parasport népszerűsítéséhez, és támogassa a paralimpiai értékek szélesebb körű megismerését.”

Ezután kiemelte, az MBH Bank jó ideje aktív támogatója a hazai sportéletnek, stratégiai partnere a Magyar Olimpiai Bizottságnak, a Magyar Úszószövetségnek, továbbá szponzora még többek mellett a DVSC-nek, a Ferencvárosi Torna Clubnak, a Puskás Akadémiának, a Veszprém férfi kézi-, valamint a Békéscsaba női röplabdacsapatának.

Szabó László, az MPB és a FODISZ elnöke szerint a megállapodás két szempontból jelentőségteljes: egyfelől a bank megnyugtató és biztos ajánlatot tett, amely alapján az MPB szerint jó kezekben lesz a parasport pénze, másrészt az MBH Bank olyan pénzintézet, amely stratégiai jelentőségű területként tekint a sportra, és amelyre nem csupán befektetési lehetőségként, hanem nemzetpolitikai, ifjúságnevelési értékként tekint.

Puskás András és Szabó László készül a vaksakkra (Fotó: Török Attila)

„Ötvenhat éve, 1970. február 22-én megalapították az első mozgáskorlátozottakkal foglalkozó sportegyesületet. Abban az időszakban ez nem volt magától értetődő, akkor ehhez bátorság kellett – utalt Szabó László a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubjára. – Az alapítókra emlékezve javasoltuk az Országgyűlésnek, hogy ez a nap legyen a Magyar Parasport Napja, amelyet 2017-ben a parlament egyhangúlag, tartózkodás és nemmel szavazás nélkül fogadott el. Ezúttal február 22. vasárnapra esik, így az óvodák, iskolák pénteken vagy hétfőn rendezik meg a programokat, illetve idén újonnan bevonjuk a vállalati szférát is. Évek óta építjük a projektet, amelynek a középpontjában a gyerekek vannak, a lényeg, hogy ismerkedjenek meg a parasporttal, próbálják ki például az ülőröplabdát, a kerekesszékes kosárlabdát, vagy a vaksakkot, majd az élményeket otthon is elmeséljék.”

Elmondta még, hogy jelenleg több mint 470 intézmény regisztrált a programok megrendezésére, valamint két kiemelt rendezvényt is tartanak: február 20-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartanak egy vetélkedőt, amelyen sportszakemberek próbálhatják ki a parasportágakat, itt átadják az Év parasport edzője díjat is. Február 23-án pedig a budapesti Olimpiai Parkban tartanak koszorúzást és megemlékezést. Kiemelte: ugyan a Magyar Parasport Napja kitüntetett esemény, de „a maradék háromszázhatvannégy napban is figyeljünk oda a fogyatékkal élő embertársainkra”.

A Magyar Parasport Napjának idei két nagykövete Kuttor-Bragmayer Zsanett világbajnoki ezüstérmes, Európai Játékok-győztes triatlonista és Mocsári Bence paralimpiai ötödik helyezett paratriatlonista lesz. A sajtótájékoztató végeztével ki lehetett próbálni a parabocciát és a vaksakkot is.