„Nehéz megbocsátani” – a megcsalt barátnő reagált a tettét bevalló norvég sílövő vallomására

2026.02.11. 16:25
Fotó: Andrew Medichini/AP
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 sílövészet Sturla Holm Laegreid
Mint arról beszámoltunk, a milánói-cortinai téli olimpián 20 km-en bronzérmet szerző Sturla Holm Laegreid a norvég köztévé élő adásában nyilatkozva beismerte, hogy megcsalta a barátnőjét. A hölgy most reagált a beismerésre.

 

Így nyilatkozott Laegreid:

„Van valaki, akivel meg szerettem volna osztani ezt a sikert, de valószínűleg nem nézi ezt a futamot – kezdte vallomását a könnyeivel küzdő Laegreid a joe.co.uk beszámolója szerint. – Hat hónapja ismertem meg életem szerelmét, aki a legszebb, egyben legcsodálatosabb személy a világon. Három hónapja életem legnagyobb hibáját követtem el azzal, hogy hűtlen voltam hozzá, s erről egy hete számoltam be neki.”

„Ez volt életem legrosszabb hete. Enyém volt az, ami számomra egy aranyéremmel egyenértékű az életben, s noha ezek után sokaknak megváltozik a rólam alkotott véleményük, le szeretném szögezni, hogy továbbra is csak rá gondolok” – mondta a 28 éves norvég sílövő.

És így reagált a barátnő a Verdens Gang szerint:

„Még azzal együtt is nehéz megbocsátani, hogy élő adásban az egész világ előtt vallott az érzelmeiről. Nem én akartam ebbe a helyzetbe kerülni, és fáj, hogy ebben vagyok. Beszéltünk, és tisztában van a véleményemmel.”

