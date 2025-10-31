Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: Tóth-Zele József büszkesége

2025.10.31. 16:47
Rovatunkban az elmúlt években megújuló vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Gesztelyből érkezett képeslap.  
Fotó: NS-montázs

A Puskás Ferenc egykori barátjáról, a Real Madrid korábbi magyar utánpótlásedzőjéről, Tóth-Zele Józsefről elnevezett gesztelyi létesítményre igazán büszkék lehetnek a helyiek. Taós forrásból elkészült a centerpálya világítása, amely 22.3 millió forintba került, s állami támogatásból megújult az öltöző, valamint a klubház is. A sportközpontban a centerpályán kívül egy műfüves nagypályán is gyakorolhatnak a labdarúgást kedvelők, s bár a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei első osztályban szereplő együttes esélyes a feljutásra, a klub fő feladata az utánpótláslétszám fenntartása. A futsalszakágban az U19-es és U17-es csapat is az élvonalban szerepel, tudtuk meg Bacsó Leventétől, aki öt éve a klub elnöke. Akadnak további célok, hiszen a gesztelyi klubban szeretnék, ha idővel befedhetnék a nézőteret, bízva abban, hogy a vármegyei első osztályban jelenleg a második helyen álló csapat felkerül az NB III-ba, ott ugyanis már előírás a fedett lelátó.

 

