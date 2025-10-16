NS-képeslap: a csornai tekesport új otthona

Nemzeti Sportrádió

2025.10.16. 09:09
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal  Csornáról érkezett képeslap.  

Augusztus végén avatták fel a csornai sport legújabb ékkövét, az ország legmodernebb tekecsarnokát. Az önkormányzat 457 millió forintból, uniós és állami támogatásból valósította meg a vadonatúj létesítményt. Az átadással egy álom vált valóra, amely épít a múlt értékeire és a jövő lehetőségeire. A kéregpaneles, korszerű eljárással készült csarnokban a legmodernebb technikával felszerelt, nemzetközi versenyekre alkalmas négy pálya található nézőtérrel, büfével, öltözőkkel. A néhány évtizede szebb napokat látott csornai tekeéletben új fejezet kezdődött, s számítanak a régiek tapasztalatára is.

Megalakult a Csornai Tekesport Egyesület, elnöke Major András, a város alpolgármestere, és első lépésként a Pápáról érkező Müller Károly vezetésével a férficsapat elindulhatott az NB II-ben. A valamikori élvonalbeli női szakosztály újjáépítésére a volt válogatott, jelenleg a győri szuperligás csapatban aktív Horváth Sarolta kapott megbízást. A csarnok nemcsak a versenysportot szolgálja, hanem otthona lehet a tömegsportnak, és tervezik a város iskoláinak bevonását a mindennapos testnevelés részeként. A Toldi utcai tekecsarnok előtt még van egy üres telek: ide álmodják a majdani csornai sportcsarnokot. És ha Csornán egyszer elkezdenek álmodni…

Ezek is érdekelhetik