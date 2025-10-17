Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: új otthont kaptak az abonyi birkózók

K. B.K. B.
2025.10.17. 08:43
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Abonyból érkezett képeslap.
 

Az abonyiak régi álma vált valóra 2022. augusztus 20-án, amikor kevesebb mint egyéves kivitelezési időt követően átadták a város egyik sikersportága, a birkózás új csarnokát. A közösség nagyon tisztelte és becsülte a város olimpiai, kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok kötöttfogású legendáját, a Nemzet Sportolóját, Varga Jánost, így nem is volt kérdés, hogy róla nevezik el az új birkózócsarnokot. A 2022. december 29-én elhunyt egykori klasszisnak még megadatott, hogy részt vegyen a róla elnevezett épület átadásán szülővárosában. 

A létesítmény a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola udvarán épült meg, ezzel az intézmény diákjai is gazdagodtak, ők is új, korszerű csarnokban sportolhatnak a tanórákon. A beruházás összköltségvetése valamivel több mint 235 millió forint volt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 204 millió forinttal támogatta a projektet, a fennmaradó 31 millió forintot pedig Abony önkormányzata adta.
 

 

