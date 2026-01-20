Nemzeti Sportrádió

Visszatér a pástra a párbajtőröző Kun Anna

2026.01.20. 09:00
Fotó: Földi Imre, archív
Visszatér a versenyszerű víváshoz a párbajtőröző Kun Anna, akit doppingvétség miatt 2024 májusában két évre eltiltottak.

„Döntöttem: visszatérek!” – árulta el a hazai sportági szövetség honlapjának. – „Igazából ennek két főbb oka van. Az egyik: hosszas gondolkodás, néha gyötrődés után arra jutottam, hogy meg kell adnom magamnak a lehetőséget. A vívás életem meghatározó része, a sport méltán megbecsült alkotóeleme a világnak, meg kell próbálnom folytatni az elkezdett utamat. A másik: beilleszkedtem a civil szférába, de nem éreztem a teljességet, be kellett lássam, valami hiányzik.”

Plásztán Attila 30 éves tanítványa egyúttal jelezte, ha már így döntött, a legmagasabb szintre szeretne visszakerülni.

„A szabályok alapján márciustól edzhetek közösen a többiekkel, májusban indulhatok először versenyen. Nem leszek türelmetlen, de a végső cél nem lehet más, mint a sikeres, 2028-as Los Angeles-i olimpia. Fizikailag igyekeztem rendben tartani magam, lefutottam a félmaratoni távot is, de ez természetesen nem adja vissza a »vívókondit«, lesz mit bepótolnom” – idézte őt a hunfencing.hu oldal.

Kun Annát a holléti nyilvántartással összefüggő mulasztás miatt tiltották el, azzal követett el doppingvétséget, hogy tizenkét hónapon belül háromszor sikertelenül próbáltak meg tőle mintát venni. A tatai párbajtőröző akkor külön kiemelte, hogy soha nem használt tiltott szert és a döntéshozók sem a tisztaságát kérdőjelezték meg.

A párizsi olimpia előtti időszakban nagyon jó formában vívott, a világranglista harmadik helyén is állt, a két évvel ezelőtti, budapesti Westend Grand Prix-t úgy nyerte meg, hogy tisztában volt azzal: minden valószínűség szerint eltiltás vár rá, és végül májusban hirdették ki a döntést.

Kun egyéni kvótát szerzett a párizsi játékokra, de ezt elvesztette. Ugyanakkor eltiltása ellenére is volt magyar versenyző az olimpián ebben a számban, mivel azon országok képviselői közül, akik csapattal nem szereztek kvalifikációt, Európából két vívó kerülhetett az ötkarikás mezőnybe. Márpedig az ebben a rangsorban az akkor első Kun Anna mögött az észt Nelli Differt következett, közvetlenül utána pedig Muhari Eszter. Utóbbi a francia fővárosban bronzérmet szerzett.

A szövetség honlapjának közlése szerint az ilyenkor kötelező formalitásokon már túl van Kun Anna, hivatalosan jelezte a visszatérését a magyar és a nemzetközi szövetségnek, és beszélt Boczkó Gábor szövetségi kapitánnyal is.

VÉLEMÉNY: BOCZKÓ GÁBOR SZÖVETSÉGI KAPITÁNY
„Bizakodtunk Anna visszatérésben: két éve klasszis vívót veszítettünk el, a világ legjobbjai között volt akkor Anna, de egy ilyen sajnálatos malőr miatt végül mégsem lehetett ott az olimpián – Párizsba Muhari Eszter utazott, nagyszerűen szerepelt, bronzérmes lett, de azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy Anna is éremesélyes lett volna Párizsban. Bíztunk abban, hogy az eltiltás és kihagyás nem szegi a kedvét, ahogyan bízunk abban is, hogy olyan elánnal veti bele magát a munkába, mint korábban, és Eszterrel, meg a többiekkel együtt olyan erős csapatot alkothatnak, látva az előző két vk-viadal ezüstjét és bronzát még inkább, amelyik még ütőképesebb, még erősebb lehet.” 
(K. E.)

 

 

