Rio 2016: újabb hét sportoló bukott meg a doppingtesztek folytatódó újraelemzésekor

Az ITA azután közölte ezt, hogy folytatódott a brazíliai ötkarikás játékokon levett minták újraelemzése.

„A reanalízis pozitív eredményeinek többsége főként a technikai fejlődésnek köszönhető” – tudatta az ITA, utalva a szteroidnyomok kimutatására szolgáló érzékenyebb módszerekre. Az olimpiai mintákat a játékok után akár 10 évig is megőrzik, így a doppingvizsgálati technológia fejlődésével újra tesztelhetők. A riói minták újraelemzése nyomán eddig tízen buktak meg.

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a frissen megbukottak között van Aurimas Didzbalis litván súlyemelő, aki harmadikként végzett Rióban a férfiak 94 kilogrammos súlycsoportjában. Szintén rajtavesztett a bolgár sprinter, Ivet Lalova, aki nyolcadik lett női 200 méteren. Utóbbi a 2004-es athéni olimpián a 100 és a 200 méteren is épphogy lemaradt az éremszerzésről.

A portál szerint az ITA legutóbbi leleplezései a megnevezett két vétkesen kívül még három súlyemelőt, egy dzsúdóst és egy birkózót érintenek.

„A sportolókat a nemzetközi szövetségük ideiglenesen felfüggeszti” – közölte az ITA.

A még meg nem nevezett öt olimpikonról egyelőre annyit tudni, hogy kettő egyiptomi, a további három pedig Brazília, Fehéroroszország és Üzbegisztán színeit képviselte a 2016-os játékokon.

