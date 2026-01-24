Nemzeti Sportrádió

Rio 2016: újabb hét sportoló bukott meg a doppingtesztek folytatódó újraelemzésekor

2026.01.24. 15:03
Fotó: Getty Images
Rio 2016 olimpia dopping
Hét sportoló, köztük egy bronzérmes veszített rajta utólag azon, hogy doppingolt a 2016-os riói nyári olimpián – jelentette be a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA).

Az ITA azután közölte ezt, hogy folytatódott a brazíliai ötkarikás játékokon levett minták újraelemzése.

„A reanalízis pozitív eredményeinek többsége főként a technikai fejlődésnek köszönhető” – tudatta az ITA, utalva a szteroidnyomok kimutatására szolgáló érzékenyebb módszerekre. Az olimpiai mintákat a játékok után akár 10 évig is megőrzik, így a doppingvizsgálati technológia fejlődésével újra tesztelhetők. A riói minták újraelemzése nyomán eddig tízen buktak meg.

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a frissen megbukottak között van Aurimas Didzbalis litván súlyemelő, aki harmadikként végzett Rióban a férfiak 94 kilogrammos súlycsoportjában. Szintén rajtavesztett a bolgár sprinter, Ivet Lalova, aki nyolcadik lett női 200 méteren. Utóbbi a 2004-es athéni olimpián a 100 és a  200 méteren is épphogy lemaradt az éremszerzésről.

A portál szerint az ITA legutóbbi leleplezései a megnevezett két vétkesen kívül még három súlyemelőt, egy dzsúdóst és egy birkózót érintenek.

„A sportolókat a nemzetközi szövetségük ideiglenesen felfüggeszti” – közölte az ITA.

A még meg nem nevezett öt olimpikonról egyelőre annyit tudni, hogy kettő egyiptomi, a további három pedig Brazília, Fehéroroszország és Üzbegisztán színeit képviselte a 2016-os játékokon.

(MTI)

 

