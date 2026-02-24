Nemzeti Sportrádió

Köhler Timon: Nemcsak nyerni, hanem segíteni is szeretnék

2026.02.24.
Magyar színekben folytatja pályafutását a korábbi svájci válogatott Köhler Timon. A 16 éves versenyző a BMX Racing számában kijutna a Los Angeles-i olimpiára, de nem csupán ez az egyetlen célja, a Magyar Kerékpáros-szövetséggel közös víziót álmodott meg.

– Milyen a kapcsolata Magyarországgal?
– Az anyukámhoz hasonlóan én is magyar állampolgár vagyok, az iskolai szüneteimet gyakran töltöttem Pécsen – mondta a Nemzeti Sportnak Köhler Timon. Nemrég lehetőség nyílt arra, hogy magyar színekben indulhassak a BMX Racing szakágban, ami hatalmas megtiszteltetés.

– Hogyan szerette meg ezt a sportágat?
– Gyerekként nagyon aktív voltam, reggeltől estig kint mozogtam a szabadban. Futottam, fociztam, szóval mindenfélét sportoltam. Édesapám gyakran kerékpározott a közeli erdőben, anyukám szerette volna, ha én is elkísérem, csak még nem tudtam annyira jól fékezni. A környékünkön működött egy BMX-pálya, ahol képzést hirdettek, ide beiratkoztam, meg is tanították a BMX Racing alapjait és anyukám örömére a fékezést is. Nagyon megszerettem, sok versenyre mentünk, pumpa-pályán és BMX-es terepen is tekertünk.

– Mit élvez a BMX-ben?
– Hogy ez extrémsport, ebben van adrenalin és tempó. Szeretek kerékpározni, de a BMX-ben határozottan tetszik, hogy nyolcan egyidőben startolunk, nagy a tempó és hosszúak az ugratók. A bajnoki osztályban már hozzászoktam a hatalmas ugrásokhoz, de az adrenalin, a sebesség folyamatos jelenléte, ami igazán élővé teszi ezt a sportágat, és ami miatt a BMX Racing ennyire ellenállhatatlanul lenyűgöző nekem.

– Mik a fő erősségei?
– Technikás vagyok, jól lógatok és ugratok, esetleg még az előzést is hozzátenném. Ebben a sportágban a technika mellett az is számít, milyen gyors a rajt és ki diktál nagyobb tempót. Az edzőmmel azon dolgozunk, hogy a rajtom még jobb és gyorsabb legyen. Motivációból nincs hiány, mindig mondom, hogy nekem az olimpia a célom. A kijutás mellett hosszú távon nyerni is szeretnék, ha ez összejön, büszke leszek magamra. De vannak más terveim is, a Magyar Kerékpáros-szövetséggel közös vízión dolgozunk.

– Mennyire tartja reálisnak, hogy ott legyen 2028-ban Los Angelesben az olimpián?
– Nem lesz könnyű, egyúttal olimpiai rekordot is érne, ha kijutnék. Én ugyanis akkor 19 éves leszek, ilyen fiatalon ebben a szakágban korábban senki sem szerepelt még az ötkarikás játékokon. Ugyanakkor reális elvárás, van rá lehetőség, 2028-ban a világbajnokságon szeretném megszerezni a kvalifikációt.

– Említette a közös víziót az MKSZ-szel, ez mit jelent?
– Közös jövőképünk, hogy növeljük a BMX Racing ismertségét az országban, sportolókat neveljünk a bajnoki osztálynak, és erős nemzetközi eredményeket érjünk el. Magyarországon szeretnék az a versenyző lenni, aki nemcsak nyer vagy olimpiára megy, hanem aki segít is. Fejlesztenénk ezt a sportágat, a pályák az utánpótlásnak jók, már csak egy SX-pálya, nyolc méteres rajtdombbal hiányzik a bajnoki osztály képviselőinek, de ezen is dolgozunk. Fontos, hogy sok versenyzőnk legyen és létezzen közös perspektívánk.

 

