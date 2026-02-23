Durant szeretne ott lenni az amerikai kosárválogatottban a 2028-as olimpián

A négyszeres olimpiai bajnok játékos az ESPN honlapjának adott hétfői nyilatkozatában kiemelte: ő soha nem mondta, hogy a 2024-es párizsi volt az utolsó olimpiája, ezt csak a média írta róla.

„LeBron James azt mondta, neki az lesz az utolsó, de én és Steph Curry ezt sosem nyilatkoztuk. Igen, ott akarok lenni, de ehhez az kell, hogy akkor is jó formában legyek. A pályán szeretném bizonyítani, hogy helyem van a csapatban” – fogalmazott a Houston Rockets 37 éves, kétszeres NBA-bajnok kosarasa, aki már a 2012-es londoni játékokon is parkettre lépett.