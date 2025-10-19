Karate: Fleischer Dóra is világbajnoki induló

A már korábban kvalifikált Hárspataki Gábor mellett Fleischer Dóra is ott lehet a karatésok novemberi, kairói világbajnokságán, ahol kategóriánként 32 versenyző küzdhet majd az érmekért.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint a nők plusz 68 kilogrammos súlycsoportjában szereplő magyar sportoló a párizsi selejtezőtornán harcolta ki a részvételt az egyiptomi vb-re, miután a szombat esti összecsapását fölényesen, 8:0-ra nyerte az ecuadori Valeria Echever ellen. Sikerével Fleischer kategóriájában a legjobb hatba került a francia fővárosban.
A magyaroknak a hétvége előtt egy biztos helye volt a vb-n: az olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes Hárspataki Gábor számára a világranglistás helyezése alanyi jogon biztosította a kairói indulás lehetőségét.
Legfrissebb hírek
Magyar karatés érmek Orlandóból
Egyéb egyéni
2025.09.22. 11:47
Bejelentette visszavonulását Tadissi Martial
Egyéb egyéni
2025.09.14. 11:28
Karate: tizedszer lett magyar bajnok Hárspataki Gábor
Egyéb egyéni
2025.05.25. 12:49
Ezek is érdekelhetik