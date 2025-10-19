Nemzeti Sportrádió

Karate: Fleischer Dóra is világbajnoki induló

2025.10.19. 12:12
Fleischer Dóra is ott lehet a vb-n (Fotó: Magyar Karate Szakszövetség)
Fleischer Dóra karate karate-vb
A már korábban kvalifikált Hárspataki Gábor mellett Fleischer Dóra is ott lehet a karatésok novemberi, kairói világbajnokságán, ahol kategóriánként 32 versenyző küzdhet majd az érmekért.

 

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a nők plusz 68 kilogrammos súlycsoportjában szereplő magyar sportoló a párizsi selejtezőtornán harcolta ki a részvételt az egyiptomi vb-re, miután a szombat esti összecsapását fölényesen, 8:0-ra nyerte az ecuadori Valeria Echever ellen. Sikerével Fleischer kategóriájában a legjobb hatba került a francia fővárosban.

A magyaroknak a hétvége előtt egy biztos helye volt a vb-n: az olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes Hárspataki Gábor számára a világranglistás helyezése alanyi jogon biztosította a kairói indulás lehetőségét.

 

