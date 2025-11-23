Nemzeti Sportrádió

Csökkentették a török birkózósztár doppingvétség miatti büntetését

2025.11.23. 12:25
A CAS mérsékelte Riza Kayaalp eltiltását (Fotó: AFP, archív)
Négy évről 18 hónapra csökkentette a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) a törökök világ- és Európa-bajnok birkózója, Riza Kayaalp doppingvétség miatti eltiltását.

 

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a CAS megerősítette ugyan, hogy a 130 kilogrammos kötöttfogású versenyző doppingvétséget követett el, de az új határozat szerint nem szándékosan cselekedett, amikor a tiltólistás trimetazidint használta, s az idén márciusban rá kiszabott négyéves büntetést aránytalannak ítélte.

A doppingvétség miatt Kayaalp lemaradt a tavalyi, párizsi olimpiáról. Fellebbezésében azt hangsúlyozta, hogy a gyógyszert – amelyet állítása szerint súlyos fülzúgás, szédülés és fejfájás kezelésére írtak fel neki – egy sportorvos felügyelete mellett szedte.

A 36 éves sportoló, akinek három olimpiai érme is van 12 Európa-, és öt világbajnoki címén kívül, jövőre visszatérhet a szőnyegre, miután a másfél évre csökkentett büntetése idén december 31-én véget ér.

 

