Csökkentették a török birkózósztár doppingvétség miatti büntetését

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a CAS megerősítette ugyan, hogy a 130 kilogrammos kötöttfogású versenyző doppingvétséget követett el, de az új határozat szerint nem szándékosan cselekedett, amikor a tiltólistás trimetazidint használta, s az idén márciusban rá kiszabott négyéves büntetést aránytalannak ítélte.

A doppingvétség miatt Kayaalp lemaradt a tavalyi, párizsi olimpiáról. Fellebbezésében azt hangsúlyozta, hogy a gyógyszert – amelyet állítása szerint súlyos fülzúgás, szédülés és fejfájás kezelésére írtak fel neki – egy sportorvos felügyelete mellett szedte.

A 36 éves sportoló, akinek három olimpiai érme is van 12 Európa-, és öt világbajnoki címén kívül, jövőre visszatérhet a szőnyegre, miután a másfél évre csökkentett büntetése idén december 31-én véget ér.