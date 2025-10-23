Nemzeti Sportrádió

Három évre eltiltották a női maratoni futás világcsúcstartóját

2025.10.23. 16:47
Fotó: Getty Images
Címkék
maratonfutás atlétika Ruth Chepngetich dopping
Ruth Chepngetich elismerte a doppingvétséget, ezért a női maratoni futás világcsúcstartóját három évre eltiltották.

Az atlétika tisztaságát felügyelő szervezet csütörtöki közlése szerint a 31 éves futó beismerte a doppingszabályok megsértését a tiltott vízhajtó hidroklorotiazid (HCTZ) jelenlétével és használatával kapcsolatban, amely a teljesítményfokozó szerek elfedésére használható.

Chepngetich március 14-én levett mintája hozott pozitív eredményt, majd júliusban függesztették fel a versenyzési jogát. Az atléta elfogadta a büntetést.

A kenyai sportoló tavaly októberben a Chicago Marathonon 2:09:56 órás idővel hatalmas világcsúcsot ért el, majdnem két perccel döntötte meg a régi rekordot, egyúttal első nőként teljesítette a 42.195 kilométeres távot 2 óra 10 percen belül. Ez az eredménye életben marad, mivel a márciusi pozitív mintája előtt érte el.

 

