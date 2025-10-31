Nemzeti Sportrádió

A svájci bíróság elutasította a műkorcsolyázó Valijeva utolsó fellebbezését is

2025.10.31. 11:41
Valijeva év végétől versenyezhet (Fotó: Getty Images)
Csaknem négy évig tartó eljárás és tucatnyi meghallgatás után a Svájci Szövetségi Bíróság elutasította a doppingolásban elmarasztalt Kamila Valijeva második fellebbezését is, helybenhagyva a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) ítéletét az orosz műkorcsolyázó négyéves eltiltásáról, amely december 25-én jár le.

A bíróság döntése a jogi csatározás végét jelenti, Valijeva viszont visszatér a jégre – írta a TASZSZ az elutasító határozatról beszámolva. A műkorcsolyázó doppingbotránya a 2022-es téli olimpia alatt robbant ki. 

Az orosz sportoló, aki 15 éves volt a pekingi játékok idején, első nőként teljesített négyfordulatos ugrást a csapatverseny során. Egy nappal később derült ki, hogy a tinédzser trimetazidin-tesztje pozitív lett 2021 decemberében az orosz nemzeti bajnokságon, vagyis alig néhány héttel a pekingi olimpia előtt. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte Valijevának, hogy a pozitív minta ellenére részt vegyen az egyéni versenyeken – amelyen eredetileg negyedik lett –, de közölte, hogy a csapatverseny érmét addig nem osztják ki, amíg ügyét nem rendezik. Az orosz csapatot végül megfosztották az aranyéremtől, melyet az Egyesült Államok műkorcsolya-csapata kapott meg, miután Valijevát eltiltották.

Hosszas jogi huzavona után a nemzetközi Sportdöntőbíróság doppingvétség miatt 2024. január 29-én kizárta Valijevát a versenyből, helybenhagyva a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség négyéves, 2021. december 25-től számított eltiltását. 

A fegyelmi ítélet nyomán megfosztották a 2022-es Európa-bajnokságon szerzett aranyérmétől. Hivatalosan a múlt héten kezdhette újra az edzéseket, és december végétől versenyezhet ismét.

 

