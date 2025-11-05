Korábbi Bundesliga-csatár lett a kínai szövetségi kapitány

Branko Ivanovicot azután menesztette a kínai szövetség, hogy a válogatott minden esélyét elveszítette a vb-szereplésre. A horvát szakember 2024 februárja és 2025 júniusa között irányította az ázsiai válogatottat.

A 71 éves szakember helyét megbízott kapitányként a szerb Dejan Djurdjevics vette át, aki februárban az U20-as válogatottat negyeddöntőig vezette a korosztályos Ázsia-kupán. A Kínai Labdarúgó-szövetség szeptember 5-én pályázatot hirdetett a szövetségi kapitányi posztra, majd gondos mérlegelés után Saót választották.

A 45 éves szakember korábban is volt a szövetség alkalmazottja, másodedzőként dolgozott az U19-es és a felnőttválogatott mellett, valamint csapatmenedzseri teendőket is ellátott.

A 40-szeres válogatott Sao játékosként közel tíz évet töltött el Németországban, a legmagasabb osztályban játszott az 1860 Münchenben és a Cottbusban is. Legutóbb a Csingtao West Coast csapatát irányította.