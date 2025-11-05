Nemzeti Sportrádió

Korábbi Bundesliga-csatár lett a kínai szövetségi kapitány

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 14:51
null
Sao Dzsia-ji lett az új kínai kapitány (Fotó: Getty Images)
Címkék
Csingdao West Coast Sao Dzsia-ji Kína
A legutóbb a Csingtao West Coastnál dolgozó Sao Dzsia-ji lett a kínai labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya.

Branko Ivanovicot azután menesztette a kínai szövetség, hogy a válogatott minden esélyét elveszítette a vb-szereplésre. A horvát szakember 2024 februárja és 2025 júniusa között irányította az ázsiai válogatottat.

A 71 éves szakember helyét megbízott kapitányként a szerb Dejan Djurdjevics vette át, aki februárban az U20-as válogatottat negyeddöntőig vezette a korosztályos Ázsia-kupán. A Kínai Labdarúgó-szövetség szeptember 5-én pályázatot hirdetett a szövetségi kapitányi posztra, majd gondos mérlegelés után Saót választották.

A 45 éves szakember korábban is volt a szövetség alkalmazottja, másodedzőként dolgozott az U19-es és a felnőttválogatott mellett, valamint csapatmenedzseri teendőket is ellátott.

A 40-szeres válogatott Sao játékosként közel tíz évet töltött el Németországban, a legmagasabb osztályban játszott az 1860 Münchenben és a Cottbusban is. Legutóbb a Csingtao West Coast csapatát irányította.

 

Csingdao West Coast Sao Dzsia-ji Kína
Legfrissebb hírek

Bondár sikerrel vette az első fordulót a csiucsiangi tornán

Tenisz
2025.10.27. 09:13

Az olaszok nagy csatában győztek Kína ellen, és elődöntősök a Billie Jean King-kupában

Tenisz
2025.09.16. 19:13

Franciaország negyeddöntős a női röplabda-világbajnokságon

Röplabda
2025.08.31. 14:36

Óriási fölénnyel nyerték meg a kínaiak a műugrók csapatversenyét a vizes vb-n

Vizes vb 2025
2025.07.26. 16:55

Kínai csapat szerződtetné Adama Traorét – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2025.07.25. 08:34

Nem jutottak ki a vb-re, menesztették a kínai szövetségi kapitányt

Foci vb 2026
2025.06.28. 11:21

Vizes vb: tizenkét éves szupertehetség is a kínai úszócsapatban

Úszás
2025.05.22. 10:57

Száz nap múlva kezdődnek a Világjátékok a kínai Csengtuban

Egyéb egyéni
2025.04.29. 08:40
Ezek is érdekelhetik