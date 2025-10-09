Huszonnégy orosz sportoló sértette meg szeptemberben a holléti nyilvántartás szabályát

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályzata egyértelműen fogalmaz: a sportolók kötelesek segíteni a versenyeken kívül ellenőrzéseket is, számítógépes rendszeren keresztül információt kell szolgáltatniuk hollétükről, így az ellenőrök bármikor, előzetes értesítés nélkül is doppingvizsgálatnak vethetik alá őket.

A rendelkezésre állás szabályzatát Oroszországban januárban 25-ször, februárban 18-szor, márciusban 21-szer, áprilisban 34-szer, májusban 23-szor, júniusban 27-szer, júliusban 47-szer, augusztusban 20-szor, szeptemberben 24-szer sértették meg.

Azok, akik nem tartózkodnak a megadott helyen az általuk megadott időben, megtagadják vagy elkerülik a doppingellenőrzést, szabálysértést követnek el. Három ilyen szabálysértés 12 hónapon belül doppingvétségnek minősül és két év eltiltással is járhat.

A leghíresebb orosz sportoló, akit ilyen mulasztás miatt tiltottak el, a 2017-ben világbajnoki ezüstérmes, 2018-ban fedett pályán világbajnok magasugró, Danyiil Liszenko. Az ő büntetését azért súlyosbították hat évre 2018-ban, mert kitalált történetekkel és hamis orvosi papírokkal próbálta meg igazolni, miért nem vezette megfelelően a holléti nyilvántartását.

Az orosz sportolók azzal együtt kötelesek megjelenni doppingvizsgálatokon, hogy legtöbbjük az ukrajnai háború 2022 februári kitörése óta nemzetközi porondon nem szerepelhet.

A holléti nyilvántartásra vonatkozó szabályt Oroszországban 2022-ben 375-ször, 2023-ban 242-szer, 2024-ben pedig 282-szer szegték meg.