Nemzeti Sportrádió

Huszonnégy orosz sportoló sértette meg szeptemberben a holléti nyilvántartás szabályát

Vágólapra másolva!
2025.10.09. 13:56
null
Danyil Liszenko (Fotó: Getty Images)
Címkék
rendelkezésre állás doppingvizsgálat orosz sportolók doppingvétség
Huszonnégy orosz sportoló mulasztotta el szeptemberben teljesíteni a holléti nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségét, az övékkel együtt ebben az évben már 239 hasonló esetet regisztrált az ország doppingellenes ügynöksége.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályzata egyértelműen fogalmaz: a sportolók kötelesek segíteni a versenyeken kívül ellenőrzéseket is, számítógépes rendszeren keresztül információt kell szolgáltatniuk hollétükről, így az ellenőrök bármikor, előzetes értesítés nélkül is doppingvizsgálatnak vethetik alá őket.

A rendelkezésre állás szabályzatát Oroszországban januárban 25-ször, februárban 18-szor, márciusban 21-szer, áprilisban 34-szer, májusban 23-szor, júniusban 27-szer, júliusban 47-szer, augusztusban 20-szor, szeptemberben 24-szer sértették meg.

Azok, akik nem tartózkodnak a megadott helyen az általuk megadott időben, megtagadják vagy elkerülik a doppingellenőrzést, szabálysértést követnek el. Három ilyen szabálysértés 12 hónapon belül doppingvétségnek minősül és két év eltiltással is járhat.

A leghíresebb orosz sportoló, akit ilyen mulasztás miatt tiltottak el, a 2017-ben világbajnoki ezüstérmes, 2018-ban fedett pályán világbajnok magasugró, Danyiil Liszenko. Az ő büntetését azért súlyosbították hat évre 2018-ban, mert kitalált történetekkel és hamis orvosi papírokkal próbálta meg igazolni, miért nem vezette megfelelően a holléti nyilvántartását.

Az orosz sportolók azzal együtt kötelesek megjelenni doppingvizsgálatokon, hogy legtöbbjük az ukrajnai háború 2022 februári kitörése óta nemzetközi porondon nem szerepelhet.

A holléti nyilvántartásra vonatkozó szabályt Oroszországban 2022-ben 375-ször, 2023-ban 242-szer, 2024-ben pedig 282-szer szegték meg.

 

rendelkezésre állás doppingvizsgálat orosz sportolók doppingvétség
Legfrissebb hírek

Dopping miatt kétéves eltiltást kapott az olimpiai érmes atléta

Atlétika
2025.10.03. 13:34

A CAS fenntartotta a budapesti atlétikai vb-n ezüstérmes Katir négyéves eltiltását

Atlétika
2025.09.22. 13:44

Négyéves eltiltást kapott a Budapesten ezüstérmes amerikai sprinter, Erriyon Knighton

Atlétika
2025.09.12. 16:51

Nem találta az ellenőr, doppingvétség miatt felfüggesztették a világbajnok sprintert

Atlétika
2025.08.13. 11:57

Vizes vb: a doppingellenőrök a kínai és az orosz versenyzőket ellenőrizték a legtöbbször

Vizes vb 2025
2025.07.12. 11:20

Sportpacifikálás – Csinta Samu publicisztikája

Egyéb egyéni
2025.04.11. 23:31

Lejárt Paul Pogba eltiltása, a középpályás kész a visszatérésre

Minden más foci
2025.03.12. 12:05

Újabb doppingvétség, magyar úszó ellen folyik vizsgálat

Úszás
2025.01.22. 16:29
Ezek is érdekelhetik