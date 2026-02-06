Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: sztárfellépők a San Siróban a péntek esti megnyitón

2026.02.06. 12:48
Mariah Carey is fellép a nyitóünnepségen (Fotó: Getty Images)
téli olimpia nyitóünnepség Milánó 2026
Február 6-án este 20.00-kor kezdődik a 2026-os téli olimpia megnyitója, amit Milánó és Cortina együttesen rendez.

A rendezvény, ami közel három órán keresztül tart, az olasz identitás és a sport összefonódását helyezi a középpontba. A szerkezet felépítése még nem hivatalos, azonban az olasz Gazzetta dello Sport információi szerint a San Sirót egy hatalmas színpaddá alakítják át, a lelátókat pedig szobrok díszítik. Az olasz himnuszt Laura Pausini előadásában hallhatják a nézők.

Sztárokkal is készülnek a rendezők az este folyamán, azonban nem mindegyik fellépő személye ismert még, viszont több névről is pletykálnak az olasz sajtóban. Biztosan hallhatóak lesznek Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini és Giacomo Puccini művei. Az amerikai Mariah Carey színpadra lép, aki az olasz Nel blu dipinto di blu című számot adja elő, de Snoop Dogg és Dua Lipa is felléphet – írja a Gazzetta.

A nemzetek bevonulását a hagyományoknak megfelelően Görögország kezdi, majd őket követik a résztvevő országok abc-sorrendben, a sort pedig a házigazda olaszok zárják. Minden nemzettől két sportoló viszi a nemzeti lobogót, az olaszok zászlaját Arianna Fontana rövid pályás gyorskorcsolyázó és Federico Pellegrino sífutó viszik. Magyarországot pedig Somodi Maja és Nógrádi Bence rövidpályás gyorskorcsolyázók képviselik zászlóvivőként.

Az ünnepséget az olimpiai láng meggyújtása zárja, az idei rendezvényen két helyen gyújtanak lángot egy időben. Két világhírű olasz síző, Alberto Tomba és Deborah Compagnoni Milánóban és Cortina d’Ampezzóban nyitja meg hivatalosan az olimpiát.

 

 

