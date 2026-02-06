Olvasóinknál Neszmély Boglárka volt a mieink legjobbja a női vízilabda Európa-bajnokságon
Olvasóink nem fukarkodtak a pozitív értékelésekkel, kizárólag 7-es és 8-as osztályzatokkal jutalmazták a játékosokat. Az értékelést a péntek délutáni zárásáig összesen 969-en töltötték ki, a legjobb átlagot pedig a tornán remeklő kapus, Neszmély Boglárka (8.53) kapta, míg a mezőnyjátékosoknál Garda Krisztina (8.33) bizonyult a legjobbnak.
Vályi Vanda (8.29), Golopencza Szonja (8.20) és Tiba Panna (8.14) átlaga is meghaladta a 8-ast, s Varró Eszter (7.98) teljesítménye is csak épphogy elmaradt ettől az átlagtól.
Cseh Sándor szövetségi kapitányt 8.45-ös átlaggal jutalmazták olvasóink.
OLVASÓI ÉRTÉKELÉSEK
NESZMÉLY BOGLÁRKA: 8.53
GARDA KRISZTINA: 8.33
VÁLYI VANDA: 8.29
GOLOPENCZA SZONJA: 8.20
TIBA PANNA: 8.14
VARRÓ ESZTER: 7.98
KESZTHELYI RITA: 7.73
SZILÁGYI DOROTTYA: 7.71
FARAGÓ KAMILLA: 7.47
LEIMETER DÓRA: 7.46
SÜMEGI NÓRA: 7.46
RYBANSKA NATASA: 7.45
DÖMSÖDI DALMA: 7.41
HAJDÚ KATA: 7.26
AUBÉLI TEKLA: 7.22
CSEH SÁNDOR: 8.45