Olvasóinknál Neszmély Boglárka volt a mieink legjobbja a női vízilabda Európa-bajnokságon

Olvasóink nem fukarkodtak a pozitív értékelésekkel, kizárólag 7-es és 8-as osztályzatokkal jutalmazták a játékosokat. Az értékelést a péntek délutáni zárásáig összesen 969-en töltötték ki, a legjobb átlagot pedig a tornán remeklő kapus, Neszmély Boglárka (8.53) kapta, míg a mezőnyjátékosoknál Garda Krisztina (8.33) bizonyult a legjobbnak.

Vályi Vanda (8.29), Golopencza Szonja (8.20) és Tiba Panna (8.14) átlaga is meghaladta a 8-ast, s Varró Eszter (7.98) teljesítménye is csak épphogy elmaradt ettől az átlagtól.

Cseh Sándor szövetségi kapitányt 8.45-ös átlaggal jutalmazták olvasóink.

OLVASÓI ÉRTÉKELÉSEK

NESZMÉLY BOGLÁRKA: 8.53

GARDA KRISZTINA: 8.33

VÁLYI VANDA: 8.29

GOLOPENCZA SZONJA: 8.20

TIBA PANNA: 8.14

VARRÓ ESZTER: 7.98

KESZTHELYI RITA: 7.73

SZILÁGYI DOROTTYA: 7.71

FARAGÓ KAMILLA: 7.47

LEIMETER DÓRA: 7.46

SÜMEGI NÓRA: 7.46

RYBANSKA NATASA: 7.45

DÖMSÖDI DALMA: 7.41

HAJDÚ KATA: 7.26

AUBÉLI TEKLA: 7.22

CSEH SÁNDOR: 8.45