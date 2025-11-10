Nemzeti Sportrádió

Rapport Richárd Mihail Botvinnik-díjas lett

2025.11.10. 11:51
Fotó: FIDE
sakk FIDE Edzői Díj Ting Li-zsen FIDE Rapport Richárd
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette a 2024-es esztendő Edzői Díjainak (Trainer Award) győzteseit. A nyílt versenyek kategóriában a korábbi világbajnokról elnevezett Mihail Botvinnik-díjat Rapport Richárd kapta meg.

 

A FIDE azoknak ítéli oda ezt az elismerést, akik edzőként elhivatottságukkal és szakértelmükkel jelentősen segítik a sportág fejlődését.

Rapport a 2024-es évben is szekundánsként segítette Ting Li-zsent, akárcsak korábban, amikor a kínai világbajnok lett. Bár tavaly nem jött össze a címvédés, és az indiai Dommaraju Gukesh lett az új bajnok, Ting Li-zsen „bátran ellenállt, és a mérkőzés csak az utolsó partiban dőlt el”írta a FIDE közleménye.

Ebben a teljesítményben Rapport Richárdnak kiemelkedő szerepe volt, ezt díjazta most a FIDE.

Rapport jelenleg az indiai Goában zajló világkupán szerepel. A legjobb 32 között az amerikai Samuel Shanklanddel játszik keddtől.

 

