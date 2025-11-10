Rapport Richárd Mihail Botvinnik-díjas lett

A FIDE azoknak ítéli oda ezt az elismerést, akik edzőként elhivatottságukkal és szakértelmükkel jelentősen segítik a sportág fejlődését.

Rapport a 2024-es évben is szekundánsként segítette Ting Li-zsent, akárcsak korábban, amikor a kínai világbajnok lett. Bár tavaly nem jött össze a címvédés, és az indiai Dommaraju Gukesh lett az új bajnok, Ting Li-zsen „bátran ellenállt, és a mérkőzés csak az utolsó partiban dőlt el” – írta a FIDE közleménye.

Ebben a teljesítményben Rapport Richárdnak kiemelkedő szerepe volt, ezt díjazta most a FIDE.

Rapport jelenleg az indiai Goában zajló világkupán szerepel. A legjobb 32 között az amerikai Samuel Shanklanddel játszik keddtől.