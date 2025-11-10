Rapport Richárd Mihail Botvinnik-díjas lett
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette a 2024-es esztendő Edzői Díjainak (Trainer Award) győzteseit. A nyílt versenyek kategóriában a korábbi világbajnokról elnevezett Mihail Botvinnik-díjat Rapport Richárd kapta meg.
A FIDE azoknak ítéli oda ezt az elismerést, akik edzőként elhivatottságukkal és szakértelmükkel jelentősen segítik a sportág fejlődését.
Rapport a 2024-es évben is szekundánsként segítette Ting Li-zsent, akárcsak korábban, amikor a kínai világbajnok lett. Bár tavaly nem jött össze a címvédés, és az indiai Dommaraju Gukesh lett az új bajnok, Ting Li-zsen „bátran ellenállt, és a mérkőzés csak az utolsó partiban dőlt el” – írta a FIDE közleménye.
Ebben a teljesítményben Rapport Richárdnak kiemelkedő szerepe volt, ezt díjazta most a FIDE.
Rapport jelenleg az indiai Goában zajló világkupán szerepel. A legjobb 32 között az amerikai Samuel Shanklanddel játszik keddtől.
Legfrissebb hírek
Lékó Péter bejutott a 32 közé a sakkvilágkupán
Egyéb egyéni
2025.11.08. 15:33
Lékó Péter győzött a sakkvilágkupa 3. fordulójában
Egyéb egyéni
2025.11.07. 15:45
Kántor nagyot küzdött, de kiesett a sakkvilágkupán
Egyéb egyéni
2025.11.06. 12:28
Ezek is érdekelhetik