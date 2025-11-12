Mindkét magyar ismét remizett, Rapportra és Lékóra is rájátszás vár a sakk-vk-n

A nyolcaddöntőbe jutásért zajló szakaszban Rapport (2724 Élő-pont) az amerikai Sam Shanklanddel (2654) küzd, kedden sötéttel, szerdán világossal játszott, de nem született egyelőre döntés. Lékó (2666) a második helyen kiemelt hazai Arjun Erigaisivel (2773) játszik és sötéttel is döntetlent tudott elérni indiai ellenfelével szemben. Mindkét párharc csütörtökön folytatódik.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább.

A világranglista első ötven játékosa - köztük Rapport és Lékó - erőnyerő volt az első körben. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnok-jelöltek 2026-os tornáján.

Sakk-vk, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), második mérkőzések:

Rapport Richárd–Sam Shankland (amerikai) 0,5–0,5 - az állás: 1–1

Arjun Erigaisi (indiai)–Lékó Péter 0,5–0,5 - az állás: 1–1