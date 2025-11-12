Nemzeti Sportrádió

Mindkét magyar ismét remizett, Rapportra és Lékóra is rájátszás vár a sakk-vk-n

2025.11.12. 14:46
Rapport másodszor is remizett (Fotó: Getty Images)
sakk Rapport Richárd Lékó Péter
A keddi remik után szerdán is döntetlennel zárult Rapport Richárd és Lékó Péter partija az indiai Goában zajló sakkvilágkupa negyedik fordulójában.

A nyolcaddöntőbe jutásért zajló szakaszban Rapport (2724 Élő-pont) az amerikai Sam Shanklanddel (2654) küzd, kedden sötéttel, szerdán világossal játszott, de nem született egyelőre döntés. Lékó (2666) a második helyen kiemelt hazai Arjun Erigaisivel (2773) játszik és sötéttel is döntetlent tudott elérni indiai ellenfelével szemben. Mindkét párharc csütörtökön folytatódik.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább.

A világranglista első ötven játékosa - köztük Rapport és Lékó - erőnyerő volt az első körben. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnok-jelöltek 2026-os tornáján.

Sakk-vk, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), második mérkőzések:
Rapport Richárd–Sam Shankland (amerikai) 0,5–0,5 - az állás: 1–1
Arjun Erigaisi (indiai)–Lékó Péter 0,5–0,5 - az állás: 1–1

 

Legfrissebb hírek

Rapport sötéttel, Lékó világossal remizett a sakkvilágkupán

Egyéb egyéni
23 órája

Cipruson lesz a sakkvilágbajnok-jelöltek 2026-os tornája

Egyéb egyéni
2025.11.10. 20:53

Rapport Richárd Mihail Botvinnik-díjas lett

Egyéb egyéni
2025.11.10. 11:51

Sakk-vk: Rapport továbbjutott, Gledura kiesett

Egyéb egyéni
2025.11.09. 13:42

A változás gyermeke – negyven éve ért véget Garri Kaszparov és Anatolij Karpov klasszikus sakkcsatája

Népsport
2025.11.09. 12:26

Sakk: Palczert Mátyás ötödik a korosztályos Eb U18-as mezőnyében

Utánpótlássport
2025.11.08. 17:29

Lékó Péter bejutott a 32 közé a sakkvilágkupán

Egyéb egyéni
2025.11.08. 15:33

Lékó Péter győzött a sakkvilágkupa 3. fordulójában

Egyéb egyéni
2025.11.07. 15:45
