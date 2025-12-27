Ratajski nagyot fordított Plaisier ellen, nyolcaddöntős a darts-vb-n

Az előző körben a walesi Gerwyn Price ellen bravúros győzelmet arató Wesley Plaisier villámgyorsan megnyerte az első szettet 3–0-ra, ám Krzysztof Ratajski rögtön visszavágott a hollandnak, és ugyancsak 3–0-s szettel egyenlített. Plaisier további két játszmát nyert, majd az ötödikben a meccsért is dobhatott volna, ha Ratajski nem száll ki 117-ről. Ám a lengyel remekül bírta idegekkel, és 3:2-re szépített. A hatodik szettben Plaisier megnyerhette volna az összecsapást, ám 2–2 után meccsnyilat hibázott, Ratajski viszont kihasználta a lehetőséget, és a leget megnyerve 3:3-ra egyenített. A lengyel lendülete a döntő szettben is megmaradt, 2–1-es vezetése után a negyedik legben 116-ról kiszállt, így sorozatban a harmadik szettet is behúzva 4:3-ra győzött, és elsőként jutott be a nyolcaddöntőbe.

Ratajski kiváló, 98.43-as körátlagot ért el, hat 180-as kört dobott és 48.4 százalékkal kiszállózott.

Andrew Gilding az első két szett után 1:1-re állt Luke Woodhouse ellen, de csak annak köszönhetően, hogy a 37 éves honfitársa rémesen kiszállózott, összesen 25 duplából csak négyet értékesített. Ezt követően Woodhouse összeszedte magát, a harmadik játszmában négy, a negyedikben és az ötödikben öt-öt nyíl kellett neki a három kiszálló bedobásához, így nem adott esélyt az 55 éves Gildingnek, aki a második szettben 152-es, az ötödikben 127-es kiszállóval villant meg, de összességében csaknem tíz ponttal alacsonyabb háromnyilas átlaggal zárt, mint legyőzője. Woodhouse Ratajski ellen folytatja, egyikük nyolc közé jut – vagy az angol először, vagy a lengyel 2021 után másodszor.

Magas színvonalú, összesen 18 180-as kört hozó mérkőzést játszott egymással Jonny Clayton és az előző fordulóban Michael Smitht legyőző Niels Zonneveld. A walesi és a holland felváltva nyerték meg a szetteket, az előny ezért végig Claytonnál volt. Az első két játszmában a walesi volt a szerencsésebb, Zonneveld 104 feletti átlaggal is csak 1:1-re állt. A negyedik szettet 3/3-as kiszállózással, közte egy 126-os finissel nyerte meg 3–0-ra, amire Clayton az ötödikben 108-as átlaggal válaszolt. Az utolsó játszmában, 3:3-nál pedig duplához sem engedte oda Clayton az ellenfelét, és 98 feletti átlaggal kiejtette a 99 fölött záró Zonneveldet.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ

Wesley Plaisier (holland, 95.80)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 98.43) 3:4 (3–0, 0–3, 3–1, 3–2, 2–3, 2–3, 1–3)

Andrew Gilding (angol, 86.48)–Luke Woodhouse (angol, 25., 95.66) 1:4 (1–3, 3–1, 0–3, 0–3, 2–3)

Jonny Clayton (walesi, 5., 98.44)–Niels Zonneveld (holland, 99.36) 4:3 (3–2, 1–3, 3–0, 0–3, 3–2, 1–3, 3–0)

KÉSŐBB

20.00 (Tv: Sport1)

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)

A VASÁRNAPI PROGRAM

13.30 (Tv: Sport1)

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)

20.00 (Tv: Sport1)

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.) 1:4

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 3:4

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) 4:3

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)