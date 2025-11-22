Asztalitenisz: kezdődik a korosztályos világbajnokság Kolozsváron
November 23. és 30. között az erdélyi Kolozsvár ad otthont az utánpótláskorú asztaliteniszezők világbajnokságának, amelyen a megszokott módon két korosztályban rendeznek küzdelmeket. Amíg tavaly csak egy, addig idén három magyar játékos jutott ki a vb-re: az ifjúságiak (U19) között Szántosi Dávid és Lei Balázs, míg a serdülők (U15) mezőnyében Gergely Márk képviseli a magyar színeket. A hazai lányok közül senkinek nem sikerült kijutnia a fiatalok legrangosabb seregszemléjére.
„Azt tudni kell, hogy a vébére nem neveznek a játékosok, hanem csakis az évben elért eredményeikkel tudják kvalifikálni magukat – mondta Harczi Zsolt, a hazai szövetség (MOATSZ) szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. – Ennek fényében mindenképpen pozitívumnak értékelem, hogy a tavalyi egy indulónk helyett most három játékosunk is ott lesz a mezőnyben, tehát megtripláztuk a küldöttségünk létszámát. Mivel még nem ismerjük a sorsolást, így nehéz feladat jóslásokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy meddig juthatnak a mieink.
Ugyanakkor látva a fiúk formáját, én nagyon bizakodó vagyok, és reális esélyünk van arra, hogy valamelyik versenyszámban akár érmet is nyerjünk.
Szántosi egyesben ifjúsági Európa-bajnoki címvédőként szerepelhet a vb-n, míg a párosban serdülő-világbajnok Leinek is bőven lehet keresnivalója; egy héttel ezelőtt ezüstérmet szerzett az U19-es korosztályban a szombathelyi nemzetközi utánpótlás-bajnokságon.
Vasárnap a csapatversenyekkel kezdődik a világbajnokság programja, a mieink először kedden lépnek asztalhoz vegyes párosban, míg az egyes küzdelmei csütörtökön startolnak.
A magyar indulók:
Ifjúságiak (U19):
Szántosi Dávid, Lei Balázs (párosban együtt játszanak, míg vegyes párosban Lei a cseh Veronika Polakovával szerepel, Szántosi nem indul)
Serdülők (U15):
Gergely Márk (párosban az angol Kacper Piwowarral, vegyes párosban horvát Lana Benkóval közösen)
A program:
Csapatverseny: vasárnap kezdődik (nincs magyar szereplő)
Vegyes páros: keddtől péntekig tart
Páros: szerdától szombatig tart
Egyes: csütörtöktől vasárnapig tart
(Kiemelt képen: Szántosi Dávid Forrás: WTT)