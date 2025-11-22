Asztalitenisz: kezdődik a korosztályos világbajnokság Kolozsváron

November 23. és 30. között az erdélyi Kolozsvár ad otthont az utánpótláskorú asztaliteniszezők világbajnokságának, amelyen a megszokott módon két korosztályban rendeznek küzdelmeket. Amíg tavaly csak egy, addig idén három magyar játékos jutott ki a vb-re: az ifjúságiak (U19) között Szántosi Dávid és Lei Balázs, míg a serdülők (U15) mezőnyében Gergely Márk képviseli a magyar színeket. A hazai lányok közül senkinek nem sikerült kijutnia a fiatalok legrangosabb seregszemléjére.

„Azt tudni kell, hogy a vébére nem neveznek a játékosok, hanem csakis az évben elért eredményeikkel tudják kvalifikálni magukat – mondta Harczi Zsolt, a hazai szövetség (MOATSZ) szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. – Ennek fényében mindenképpen pozitívumnak értékelem, hogy a tavalyi egy indulónk helyett most három játékosunk is ott lesz a mezőnyben, tehát megtripláztuk a küldöttségünk létszámát. Mivel még nem ismerjük a sorsolást, így nehéz feladat jóslásokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy meddig juthatnak a mieink.

Ugyanakkor látva a fiúk formáját, én nagyon bizakodó vagyok, és reális esélyünk van arra, hogy valamelyik versenyszámban akár érmet is nyerjünk.

Lei Balázs is indul a kolozsvári korosztályos vb-n Forrás: WTT

Szántosi egyesben ifjúsági Európa-bajnoki címvédőként szerepelhet a vb-n, míg a párosban serdülő-világbajnok Leinek is bőven lehet keresnivalója; egy héttel ezelőtt ezüstérmet szerzett az U19-es korosztályban a szombathelyi nemzetközi utánpótlás-bajnokságon.

Vasárnap a csapatversenyekkel kezdődik a világbajnokság programja, a mieink először kedden lépnek asztalhoz vegyes párosban, míg az egyes küzdelmei csütörtökön startolnak.

IFJÚSÁGI ÉS SERDÜLŐ-VILÁGBAJNOKSÁG, KOLOZSVÁR (ROMÁNIA)

A magyar indulók:

Ifjúságiak (U19):

Szántosi Dávid, Lei Balázs (párosban együtt játszanak, míg vegyes párosban Lei a cseh Veronika Polakovával szerepel, Szántosi nem indul)

Serdülők (U15):

Gergely Márk (párosban az angol Kacper Piwowarral, vegyes párosban horvát Lana Benkóval közösen)



A program:

Csapatverseny: vasárnap kezdődik (nincs magyar szereplő)

Vegyes páros: keddtől péntekig tart

Páros: szerdától szombatig tart

Egyes: csütörtöktől vasárnapig tart

(Kiemelt képen: Szántosi Dávid Forrás: WTT)