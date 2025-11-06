Vívás: hat női tőrözőnk a 64 között a mallorcai vk-n

A kiemelt Pásztor Flóra mellé Lupkovics Dóra rögtön a csoportkör után csatlakozott Palma de Mallorcán, a 2025–2026-os szezon első világkupaversenyén.

Kondricz Kata az ötös asszók során néha még bizonytalanabb volt, ám az egyenes kieséses szakaszban magára talált, és gond nélkül biztosította helyét válogatott társai mellett.

A trió mellett két fiatal is nagyszerűen vívott, Papp Jázmin és Kollár Anna is folytathatja szombaton a főtáblán, valamint Wolf Eszter is, ő a 64 közé jutásért Mohamed Aidát győzte le.

A tőrözők világkupa-viadala pénteken a férfiak selejtezőjével folytatódik – tekintettel arra, hogy ez a vk-verseny beleszámít a hazai válogatásba, így a hölgyek maximális (12) indulói létszáma mellett a férfiak mezőnyében is 12 magyar indul. A világbajnoki bronzérmes csapat tagjai közül Mihályi Andor sajnos hiányzik, mert múlt héten megsérült az egyik edzésen. Dósa Dániel és Szemes Gergő kiemeltként csak szombaton, a 64 között kezdi meg szereplését Palma de Mallorcán.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, PALMA DE MALLORCA

NŐI TŐR, EGYÉNI

A csoportmérkőzéseken: Pásztor Flóra (kiemelt), Lupkovics Dóra 5 győzelem/0 vereség, Papp Jázmin 5/1, Badar Szonja 4/2, Mohamed Aida 4/2, Polonyi Petra 4/2, Wolf Eszter 4/2, Kondricz Kata 3/3, Mesteri Viktória 3/3, Nekifor Erika 3/2, Kollár Anna 2/3, Marosi Gréta 2/4

A 96 közé jutásért: Kondricz–Mayerl (osztrák) 15:3, Papp–Chusid (amerikai) 15:8, Kollár–Penyuskina (orosz) 15:12, Nekifor–Aktajeva (kazah) 15:13, Wolf–Teodorescu (román) 15:8, Mohamed–Ros Vinas (spanyol) 15:4, Lee (tajvani)–Polonyi 15:5, Beznosikova (orosz)–Mesteri 15:9, Yang (tajvani)–Badar 15:14

A 64 közé jutásért: Kondricz–Csuang Hszin-ji (kínai) 15:12, Papp–Mancini (olasz) 15:13, Kollár–Cseng (hongkongi) 14:13, Wolf–Mohamed 15:10, Berthier (szingapúri)–Nekifor 15:8