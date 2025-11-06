Vívás: három férfi kardozónk az algíri vk főtábláján

Az előző szezonban mutatott nagyszerű teljesítményének köszönhetően Rabb Krisztián kiemeltként pihenhetett az algíri világkupa-viadal selejtezős napján – a férfiak mezőnyében akadnak hiányzók, bár ez nem különösebben meglepő, hiszen a szezon első nemzetközi versenye ez.

A magyarok közül is vannak távol maradók, mégpedig Szilágyi Áron, Szatmári András és Gémesi Csanád, ők mindannyian a decemberi orléans-i Grand Prix-viadalon tervezik a kezdést.

Rabb mellett további öt magyar férfi kardozó utazott el Algírba, négy pástra is lépett a selejtezőben (Iliász Nikolász a vasárnapi csapatversenyen kap szerepet), közülük Horváth Gergő és Tóth Bertalan a csoportkör után a két egyeneses kieséses asszót is sikerrel vette, így ők hárman folytathatják a 64 között.

Pénteken a női selejtezővel folytatódik a vk-viadal: a nyáron világbajnoki bronzérmet szerző csapat tagjai (Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca) mind indulnak Algírban, Pusztai kivételével mindannyian kiemeltek, vagyis rögtön a főtáblán kezdenek szombaton.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, ALGÍR

FÉRFI KARD, EGYÉNI

A csoportmérkőzéseken: Rabb Krisztián (kiemelt), Horváth Gergő 4 győzelem/2 vereség, Tóth Bertalan 4/2, Vigh Benedek 3/3, Péch Kornél 3/3

A 96 közé jutásért: Péch K.–Denner (amerikai) 15:9, Tóth B.–Zsakutnyi (ukrán) 15:3, Horváth G.–Abdazov (üzbég) 15:13, Franciosa (olasz)–Vigh 15:13

A 64 közé jutásért: Tóth B.–Berrak (török) 15:14, Horváth G.–Kiszel (orosz) 15:14, Ajmuratov (üzbég)–Péch K. 15:8